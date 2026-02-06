Fitch Ratings advierte riesgos y desafíos económicos tras la primera vuelta presidencial

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programada para el 21 de junio, será determinante para el futuro económico del país, según un análisis publicado por Fitch Ratings.

La firma señaló que el próximo mandatario enfrentará importantes desafíos fiscales y económicos que influirán directamente en las perspectivas de crecimiento y en la estabilidad de las finanzas públicas.

¿Por qué Fitch considera que estas elecciones son clave para la economía colombiana?

La calificadora explicó que el próximo gobierno deberá enfrentar un amplio desequilibrio fiscal. Según sus estimaciones, el déficit del Gobierno Central alcanzó el 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025. Fitch considera que estabilizar la deuda requeriría un ajuste equivalente al 4 % del PIB, en un contexto marcado por presiones de gasto relacionadas con pensiones, salud y transferencias territoriales.

El informe destaca que ambos candidatos han planteado medidas para abordar las finanzas públicas, aunque con enfoques distintos. Abelardo de la Espriella propone una consolidación fiscal mediante una reducción del 40 % en el tamaño del Estado, mientras que Iván Cepeda ha planteado limitar salarios y beneficios en el sector público. Sin embargo, Fitch advierte que las rigideces presupuestales podrían dificultar la implementación de cualquiera de estas estrategias.

La entidad también señaló que el pago de intereses de la deuda seguirá ejerciendo presión sobre las cuentas públicas. Además, indicó que una consolidación fiscal duradera probablemente requerirá medidas por el lado de los ingresos, aunque recordó que existen incertidumbres sobre la posibilidad de impulsar nuevas reformas tributarias en el próximo periodo presidencial.

¿Qué impacto tendría la segunda vuelta sobre el crecimiento y la inversión?

Fitch sostuvo que persisten dudas sobre el crecimiento tendencial de la economía colombiana. Entre 2019 y 2025, el país registró un crecimiento anual promedio de 2,5 %, por debajo de sus niveles históricos y del promedio observado en economías con una calificación similar dentro de la categoría BB.

La firma resaltó que el consumo privado se ha mantenido sólido gracias a las transferencias gubernamentales, el comportamiento del mercado laboral y los incrementos del salario mínimo. No obstante, advirtió que la inversión se ha reducido durante el mismo periodo, cayendo al 16 % del PIB desde niveles cercanos al 21 %.

En cuanto a las propuestas económicas, Fitch señaló que Abelardo de la Espriella ha prometido impulsar el crecimiento mediante el desarrollo de hidrocarburos, incluyendo el fracking, recortes tributarios y una reducción de cargas administrativas para las empresas. Por su parte, Iván Cepeda ha planteado mantener el modelo económico liderado por el Estado impulsado durante el actual gobierno, aunque el informe indica que no ha presentado propuestas concretas para reactivar la inversión privada.

La calificadora añadió que cualquiera de los dos candidatos enfrentará obstáculos para avanzar en sus agendas debido a la fragmentación política del próximo Congreso. Asimismo, advirtió que podrían surgir protestas sociales frente a eventuales recortes de gasto o cambios en las políticas de seguridad y desarrollo económico.