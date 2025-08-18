CANAL RCN
Economía

Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas

Empresas podrán mostrar su identidad en llamadas para ganar confianza de clientes.

Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia es un país que utiliza el servicio de call center de manera incisiva y muchas veces clientes de bancos, operadores telefónicos y aseguradoras pueden llamar hasta 10 veces a una misma persona, para lo que habría una nueva iniciativa que se convertiría en un alivio.

La integración entre dos empresas busca aumentar la seguridad y confianza en las llamadas corporativas, un reto clave en una región marcada por altos índices de fraude telefónico.

En un contexto donde el fraude telefónico y las llamadas no deseadas siguen en aumento, una nueva alianza tecnológica entre Truecaller y la compañía colombiana WeKall busca cambiar la forma en que las empresas se comunican con sus clientes en América Latina.

El prefijo que están utilizando los estafadores para grabar su voz para fraudes
RELACIONADO

El prefijo que están utilizando los estafadores para grabar su voz para fraudes

Una herramienta para diferenciar llamadas legítimas

La fusión permitirá que las llamadas corporativas incluyan datos visibles como el nombre de la empresa, su logo, la categoría a la que pertenece y una insignia verificada dentro de la aplicación Truecaller.

Esta identificación clara ayudará a que los usuarios reconozcan de inmediato las llamadas legítimas, evitando que sean confundidas con intentos de estafa o spam.

Según expertos, esto no solo incrementará la confianza, sino que también mejorará la tasa de respuesta y la efectividad en la comunicación con los clientes.

Banco de la República lanza recomendaciones urgentes por fraudes con Bre-B
RELACIONADO

Banco de la República lanza recomendaciones urgentes por fraudes con Bre-B

¿Qué llamadas serían identificada hasta con logos?

La solución está pensada para empresas de sectores como banca, comercio, telecomunicaciones y salud, donde el contacto telefónico sigue siendo un canal esencial.

Al poder verificar su identidad en cada llamada, las compañías reducirán el riesgo de fraude, optimizarán sus procesos de atención y podrán medir el impacto de sus comunicaciones en tiempo real.

Además, la herramienta permitirá hacer trazabilidad de las interacciones, identificar patrones de respuesta y ajustar estrategias para mejorar la experiencia del usuario.

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, este tipo de soluciones se convierten en un recurso clave para unir tecnología, seguridad y cercanía con el cliente.

Nueva app ayudará a los pasajeros de taxi a evitar fraude con el taxímetro
RELACIONADO

Nueva app ayudará a los pasajeros de taxi a evitar fraude con el taxímetro

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna del domingo 17 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Empleo en Colombia

PVC 100% reciclable: ¿El futuro de la construcción moderna sostenible?

Bancolombia

Bancolombia avisa a usuarios: Bre-B Tus Llaves estará fuera de servicio varios días

Otras Noticias

Millonarios

David González confirmó si renuncia a Millonarios: esto dijo de manera contundente

David González habló en rueda de prensa sobre su continuidad en Millonarios luego de la nueva caída contra Tolima.

ELN

¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?

Los organismos de inteligencia habrían tenido conocimiento previo de la estrategia del ELN para desestabilizar dicha zona del país.

Cristiano Ronaldo

Los anillos de compromiso más costosos de las celebridades

Ecuador

Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en un billar

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025