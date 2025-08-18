Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas

Colombia es un país que utiliza el servicio de call center de manera incisiva y muchas veces clientes de bancos, operadores telefónicos y aseguradoras pueden llamar hasta 10 veces a una misma persona, para lo que habría una nueva iniciativa que se convertiría en un alivio.

La integración entre dos empresas busca aumentar la seguridad y confianza en las llamadas corporativas, un reto clave en una región marcada por altos índices de fraude telefónico.

En un contexto donde el fraude telefónico y las llamadas no deseadas siguen en aumento, una nueva alianza tecnológica entre Truecaller y la compañía colombiana WeKall busca cambiar la forma en que las empresas se comunican con sus clientes en América Latina.

RELACIONADO El prefijo que están utilizando los estafadores para grabar su voz para fraudes

Una herramienta para diferenciar llamadas legítimas

La fusión permitirá que las llamadas corporativas incluyan datos visibles como el nombre de la empresa, su logo, la categoría a la que pertenece y una insignia verificada dentro de la aplicación Truecaller.

Esta identificación clara ayudará a que los usuarios reconozcan de inmediato las llamadas legítimas, evitando que sean confundidas con intentos de estafa o spam.

Según expertos, esto no solo incrementará la confianza, sino que también mejorará la tasa de respuesta y la efectividad en la comunicación con los clientes.

¿Qué llamadas serían identificada hasta con logos?

La solución está pensada para empresas de sectores como banca, comercio, telecomunicaciones y salud, donde el contacto telefónico sigue siendo un canal esencial.

Al poder verificar su identidad en cada llamada, las compañías reducirán el riesgo de fraude, optimizarán sus procesos de atención y podrán medir el impacto de sus comunicaciones en tiempo real.

Además, la herramienta permitirá hacer trazabilidad de las interacciones, identificar patrones de respuesta y ajustar estrategias para mejorar la experiencia del usuario.

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, este tipo de soluciones se convierten en un recurso clave para unir tecnología, seguridad y cercanía con el cliente.