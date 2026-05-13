Trámite para sacar su vehículo de los patios tiene cambio clave: conductores tendrán beneficios

En Colombia, los patios de retención de vehículos se han convertido en un dolor de cabeza para miles de conductores. A lo largo del territorio nacional, estos espacios albergan miles de automotores que, en muchos casos, terminan convertidos en chatarra debido a la imposibilidad de sus dueños para costear las multas, el servicio de grúa y las tarifas diarias de parqueo que se acumulan sin tregua.

La situación es crítica: se estima que en las principales ciudades del país, el 60% de los vehículos inmovilizados nunca son reclamados. Esto se debe a que la deuda por la custodia del vehículo suele superar rápidamente el valor comercial del mismo, especialmente en motocicletas y modelos antiguos.

Este fenómeno no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que genera un problema ambiental y logístico para las administraciones municipales, que deben lidiar con cementerios de metal oxidado.

Bogotá cambia el juego: Trámite virtual y beneficios para conductores

Ante este escenario, la Alcaldía de Bogotá ha decidido dar un giro radical al proceso de retiro de vehículos. Con el objetivo de descongestionar los centros de atención y facilitar que los conductores recuperen su patrimonio, se ha implementado un nuevo modelo que prioriza la virtualización total del trámite.

A partir de ahora, los conductores en Bogotá cuentan con herramientas digitales que eliminan la necesidad de intermediarios (los conocidos "tramitadores") y reducen los tiempos de espera:

Salida de Patios 100% Virtual: Ya no es obligatorio asistir de forma presencial para obtener la orden de salida. El proceso se puede iniciar en el portal de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se cargan los documentos y se recibe la validación mediante biometría facial.

Validación de Identidad Segura: El sistema utiliza reconocimiento facial conectado con las bases de datos de la Registraduría y el Runt, garantizando que solo el propietario o la persona autorizada realice el retiro.

Pagos en Línea: Las liquidaciones de grúa y parqueadero se pueden cancelar inmediatamente vía PSE, agilizando la generación de la orden de salida digital.

¿Qué beneficios tienen los conductores?

La administración ha recordado que existen beneficios de descuento por pronto pago en las multas de tránsito que originaron la inmovilización.

Para este 2026, las tarifas de custodia en Bogotá se han actualizado:

Vehículos livianos: El primer día de patios tiene un costo de $167.600.

Motocicletas: El primer día ronda los $54.300.

Servicio de grúa: Para un carro particular, el costo inicia en los $268.500

Si el conductor cancela el comparendo dentro de los primeros 5 días hábiles y asiste al curso pedagógico, puede obtener un 50% de descuento en el valor de la infracción.