¿Qué se sabe de los 17 heridos que deja un accidente múltiple en El Santuario, Antioquia?

Un choque múltiple, en el sector conocido como Alto Pepito, en zona urbana del municipio de El Santuario, oriente antioqueño, requirió el fin de semana la intervención del cuerpo oficial de bomberos, integrantes de la Defensa Civil y la alcaldía local.

De momento, se tiene un balance de 17 personas lesionadas, de las cuales dos presentan heridas de consideración, aunque se encuentran fuera de peligro. Y se sabe que cuatro menores de edad resultaron afectados.

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¿Qué se sabe sobre el accidente registrado en El Santuario?

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, un bus de servicio público se habría quedado sin frenos, lo que provocó que chocara con otros vehículos que se encontraban estacionados en la pendiente en la que cubría su ruta.

La mayor parte de los heridos iban a bordo del bus, pero se presume que, incluso, un peatón que caminaba por el área habría sufrido lesiones de consideración.

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De los heridos, dos tuvieron que ser trasladados a Rionegro:

Las dos personas con heridas de consideración habrían requerido un traslado al municipio de Rionegro, ubicado a media hora en carro. De acuerdo con la Alcaldía de El Santuario:

“Todos los lesionados fueron trasladados inicialmente al hospital San Juan de Dios de El Santuario, para recibir atención médica. Debido a la gravedad de sus heridas, dos pacientes debieron ser remitidos a centros asistenciales del municipio de Rionegro”.

En diálogo con la prensa local, el alcalde Martín Duque Gallego indicó que, desde su administración, se está “brindando atención a las personas afectadas. Me he comunicado con la presidenta de la Junta de Acción Comunal y con la comunidad para que se brinde atención y ayudar en todo lo que nos sea posible a esta comunidad”.

Durante el primer trimestre de 2026, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el departamento de Antioquia habría registrado un total de 237 personas lesionadas en siniestros de tránsito, lo que generó un llamado a respetar las normas de tránsito, manejar con prudencia y realizar mantenimiento periódico a los vehículos.