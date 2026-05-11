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Colombianos tendrían que pagar más por compras online: de esto se trata

Compras en plataformas como Shein y Temu quedarían valiendo más.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
07:54 p. m.
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El auge del comercio electrónico transfronterizo en Colombia, liderado por gigantes asiáticos como Shein, Temu y AliExpress, enfrenta una amenaza inminente que podría transformar radicalmente los hábitos de consumo de millones de personas.

La industria nacional, bajo el liderazgo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), ha lanzado una alerta sobre lo que denominan un "tsunami silencioso" que pone en riesgo más de 2,5 millones de empleos en el país.

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El núcleo de la controversia radica en la propuesta económica presentada por Guillermo Criado, presidente de la CCCyA, quien busca nivelar la cancha frente a las plataformas internacionales. El gremio solicita formalmente al Gobierno Nacional la implementación de un arancel del 40% para los productos que ingresen al país a través de estas aplicaciones.

Esta medida no es menor: actualmente, muchos de estos envíos aprovechan exenciones tributarias y logísticas que les permiten llegar al consumidor final con precios que la industria local considera "imposibles de competir".

Según cifras del gremio, solo en 2025 ingresaron a Colombia 77 millones de paquetes bajo esta modalidad, lo que equivale a que cada colombiano compró, en promedio, dos paquetes internacionales al año.

¿Por qué el precio podría llegar al doble?

La advertencia de que los productos podrían salir "hasta el doble de caros" no es una exageración matemática si se suman los distintos gravámenes que entrarían en juego:

  • Arancel del 40%: De aprobarse la solicitud gremial, este sería el primer gran incremento directo sobre el valor del producto.
  • IVA del 19%: Actualmente, existe un debate sobre el umbral de los 200 dólares. Si se eliminan los beneficios de "envíos urgentes" o se ajustan los tratados, el IVA se aplicaría sobre el valor ya aumentado por el arancel.
  • Costos Operativos y de Cumplimiento: Criado resalta que producir en Colombia implica pagar renta del 35%, ICA, seguridad social, normas de etiquetado y facturación electrónica. Al obligar a estas plataformas a cumplir con estándares similares o pagar impuestos compensatorios, los costos logísticos de nacionalización se dispararían.

Para el colombiano de a pie, plataformas como Temu y Shein se han convertido en un refugio ante la inflación y el menor poder adquisitivo. Sin embargo, el Gobierno se encuentra en una encrucijada: proteger el recaudo tributario y la industria que genera millones de empleos directos, o mantener el acceso a bienes de consumo baratos para una población con el bolsillo presionado.

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