CANAL RCN
Deportes

¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró

El club ya estaría hablando con el ídolo para tratar de cerrar un acuerdo.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
07:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional continúa en competencia en la Liga BetPlay 2026 I, pero también está pensando en los retos del futuro.

Es así como los directivos del club 'verdolaga' ya habrían puesto sus ojos en un ídolo muy querido y estarían haciendo lo posible para concretar su regreso.

Atlético Nacional pegó primero en los 'Play-off': así le dio vuelta al Internacional de Bogotá
RELACIONADO

Atlético Nacional pegó primero en los 'Play-off': así le dio vuelta al Internacional de Bogotá

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional

En las últimas horas, Hernán Castillo, un periodista argentino muy cercano al entorno de River Plate, informó que Franco Armani saldría en junio del elenco 'millonario' y tendría la oportunidad de volver a Atlético Nacional.

"Por más que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos o un partido del arquero en River sean la semana que viene en la Copa Libertadores", dijo.

"Ospina, que ataja en Atlético Nacional, se retiraría del fútbol. Ya anunció que se va a ir y desde el club van a ir corriendo a buscar a Armani y ya están hablando con él. Después vamos a ver qué sucede y todo empieza a encaminarse para que se vaya en junio", añadió.

El palmarés de Franco Armani en Atlético Nacional

Franco Armani hizo parte de Atlético Nacional desde 2010 hasta 2017 y en ese lapso conquistó los siguientes 13 títulos:

¿El 'blopper' del año en el FPC? Vea el error del arquero del Ínter que terminó en gol de Atlético Nacional
RELACIONADO

¿El 'blopper' del año en el FPC? Vea el error del arquero del Ínter que terminó en gol de Atlético Nacional

  1. Liga de Colombia 2011 I.
  2. Superliga de Colombia 2012.
  3. Copa Colombia 2012.
  4. Liga de Colombia 2013 I.
  5. Copa Colombia 2013.
  6. Liga de Colombia 2013 II.
  7. Liga de Colombia 2014 I.
  8. Liga de Colombia 2015 II.
  9. Superliga de Colombia 2016.
  10. Copa Colombia 2016.
  11. Copa Libertadores 2016.
  12. Recopa Sudamericana 2017.
  13. Liga de Colombia 2017 I.

Además, en el instante en el que Franco Armani salió de Atlético Nacional, afirmó que le gustaría regresar en un futuro al club e, incluso, retirarse vistiendo los colores del 'verde paisa'.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Remezón en selección que jugará el Mundial de 2026: técnico renunció a su cargo a un mes

Selección Colombia

¿Alarma encendida en la Selección Colombia? Se lesionó importante jugador titular y este es su parte médico

Selección Colombia

La Selección Colombia habría tomado una decisión clave y de último momento antes del Mundial 2026: esta es

Otras Noticias

Indígenas

Encontraron a niña de 13 años completamente borracha durante el Día de la Madre en La Rioja

Autoridades denunciaron que varios menores estaban en riesgo dentro del asentamiento Emberá en Bogotá.

Ciberseguridad

Reconocido banco en Colombia lanza masiva alerta por incremento de fraudes a clientes: tenga cuidado

Conozca de qué se trata el método de estafa que usan los delincuentes.

Astrología

"Podemos llevarnos una sorpresa": vidente no se guardó nada y predijo las elecciones presidenciales en Colombia

Venezuela

¿Qué piensa Delcy Rodríguez sobre el rumor de que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.?

Bogotá

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes