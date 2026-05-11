¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró

Atlético Nacional continúa en competencia en la Liga BetPlay 2026 I, pero también está pensando en los retos del futuro.

Es así como los directivos del club 'verdolaga' ya habrían puesto sus ojos en un ídolo muy querido y estarían haciendo lo posible para concretar su regreso.

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional

En las últimas horas, Hernán Castillo, un periodista argentino muy cercano al entorno de River Plate, informó que Franco Armani saldría en junio del elenco 'millonario' y tendría la oportunidad de volver a Atlético Nacional.

"Por más que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos o un partido del arquero en River sean la semana que viene en la Copa Libertadores", dijo.

"Ospina, que ataja en Atlético Nacional, se retiraría del fútbol. Ya anunció que se va a ir y desde el club van a ir corriendo a buscar a Armani y ya están hablando con él. Después vamos a ver qué sucede y todo empieza a encaminarse para que se vaya en junio", añadió.

El palmarés de Franco Armani en Atlético Nacional

Franco Armani hizo parte de Atlético Nacional desde 2010 hasta 2017 y en ese lapso conquistó los siguientes 13 títulos:

Liga de Colombia 2011 I. Superliga de Colombia 2012. Copa Colombia 2012. Liga de Colombia 2013 I. Copa Colombia 2013. Liga de Colombia 2013 II. Liga de Colombia 2014 I. Liga de Colombia 2015 II. Superliga de Colombia 2016. Copa Colombia 2016. Copa Libertadores 2016. Recopa Sudamericana 2017. Liga de Colombia 2017 I.

Además, en el instante en el que Franco Armani salió de Atlético Nacional, afirmó que le gustaría regresar en un futuro al club e, incluso, retirarse vistiendo los colores del 'verde paisa'.