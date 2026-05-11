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Ratifican orden de arresto contra Evo Morales tras su ausencia en juicio por presunta trata de una menor

El expresidente de Bolivia fue declarado en “rebeldía” a inicio de 2025, por negarse a comparecer ante la justicia.

Foto: AFP
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AFP

mayo 11 de 2026
07:39 p. m.
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La justicia boliviana ratificó este lunes la condición de "rebelde" del expresidente Evo Morales y emitió nuevas órdenes de arresto en su contra, luego de que su inasistencia obligara a suspender un juicio por la presunta trata de una menor en su contra.

El proceso, que, según la Fiscalía, investiga una relación sostenida por Morales con una adolescente de 15 años durante su mandato, no podrá avanzar hasta que el acusado se presente ante el tribunal.

El fiscal a cargo del caso, Luis Gutiérrez, confirmó en conferencia de prensa que "el juicio queda suspendido" hasta que el exmandatario "comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública".

Según informó el Ministerio Público, ante la "inasistencia injustificada", el Poder Judicial no solo renovó la orden de captura, sino también el impedimento de salida del país, señalando que ahora "ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional" ejecutar la detención.

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Morales se refugia en el Chapare bajo supervisión de la comunidad indígena:

Actualmente, Morales se refugia en el Chapare, su principal bastión político. Allí, se encuentra bajo el resguardo de miles de campesinos que realizan guardias permanentes para impedir cualquier intento de incursión policial. Desde octubre de 2024, el expresidente ha evadido las notificaciones judiciales, argumentando irregularidades en el proceso.

Su abogado, Wilfredo Chávez, ya había anticipado que no asistirían a la audiencia alegando que no habían "sido notificados" formalmente en el domicilio de su cliente, sino a través de un edicto en la prensa. La defensa sostiene que los cargos son parte de una "persecución judicial" orquestada por el gobierno de Rodrigo Paz.

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Antecedentes y declaraciones del acusado

El expediente fiscal sostiene que Morales tuvo una hija con una adolescente de 15 años y que los padres de la menor habrían consentido el vínculo a cambio de beneficios. Algo que el líder indígena ha negado rotundamente a través de sus redes sociales:

"No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político", manifestó en su cuenta de la red social X.

La madre de la presunta víctima también enfrenta acusaciones en este proceso y, al igual que el expresidente, tiene una orden vigente para ser conducida ante el tribunal.

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