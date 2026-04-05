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Colombia acelera compra de carros a abril: ventas suben 49,3% y este es el ranking

Ventas de vehículos en Colombia crecieron 49,3% a abril de 2026. Conozca el ranking de las marcas más vendidas y el auge de los eléctricos.

Colombia acelera compra de carros a abril: ventas suben 49,3% y este es el ranking
Estafa con compra y venta de carros en Medellín. Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
03:00 p. m.
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El mercado automotor colombiano acelera en 2026 y deja cifras que no se veían en años recientes. De acuerdo con el más reciente informe de Federación Nacional de Comerciantes y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, entre enero y abril se matricularon 100.446 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento de 49,3% frente al mismo periodo de 2025.

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El repunte se consolidó en abril, mes en el que se registraron 26.787 unidades, con un aumento del 54% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este comportamiento confirma una recuperación sostenida del sector, impulsada por una mayor confianza del consumidor y una oferta más amplia en segmentos de valor agregado.

Ranking de los carros más vendidos en Colombia en 2026

En el acumulado del año, Kia lidera el mercado con 14.019 unidades vendidas, alcanzando una participación del 14,0% y un crecimiento del 56,6%. Le sigue Renault, con 10.665 matrículas y una participación del 10,6%, aunque con un crecimiento más moderado.

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El “Top 5” lo completan Mazda (7.725 unidades), Chevrolet (7.622) y Toyota (7.231), consolidándose como referentes del mercado colombiano.

Uno de los casos más llamativos es el de Tesla, que pasó de apenas 6 unidades en el mismo periodo de 2025 a 5.406 en 2026, logrando una participación del 5,4%. Este salto refleja un cambio en las preferencias hacia tecnologías más limpias.

Vehículos eléctricos impulsan el crecimiento del sector

El auge de los carros eléctricos es uno de los motores clave de esta recuperación. Solo en abril se matricularon 5.192 unidades eléctricas, lo que representa un crecimiento del 304% frente al año anterior. En el acumulado enero–abril, ya suman 14.541 vehículos, con un incremento del 207%.

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Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito, este comportamiento también se refleja a nivel regional, donde departamentos estratégicos han incrementado significativamente sus matrículas.

En conjunto, las cifras evidencian un cambio estructural en el sector automotor colombiano, con una demanda creciente y una transición progresiva hacia la movilidad sostenible.

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