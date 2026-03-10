Lanzan herramienta para que empresas pueden dividir sus pagos sin tener que pagar el 4x1000

La digitalización de los pagos empresariales en Colombia avanza hacia modelos más eficientes y con menor carga financiera para las compañías, impulsada por herramientas que permiten dividir un mismo pago entre varios beneficiarios y evitar cobros de 4x1000.

Esta solución, desarrollada por ePayco, responde a una necesidad creciente de las empresas que operan con múltiples proveedores, aliados o esquemas de recaudo compartido y buscan optimizar su flujo de caja sin incurrir en costos tributarios adicionales por cada movimiento bancario.

De acuerdo con un estudio de Mastercard en América Latina, que encuestó a más de 2.100 pequeñas y medianas empresas en 14 países de la región, el 70 % de las pymes que ya aceptan pagos digitales afirma que no podría seguir operando sin estas herramientas. Además, un 88 % reconoce que la adopción de pagos digitales les ha permitido ahorrar tiempo y dinero, evidenciando el impacto directo de la tecnología financiera en la sostenibilidad y competitividad de los negocios.

Así funciona esta herramienta para empresas

A diferencia de los esquemas manuales, donde la dispersión de pagos implica múltiples transacciones (cada una sujeta al gravamen a los movimientos financieros), esta herramienta de ePayco, llamada Pagos Divididos, centraliza el recaudo y automatiza la distribución de los recursos hacia distintos beneficiarios desde una sola operación. En la práctica, esto permite a las empresas reducir costos operativos, minimizar reprocesos y evitar el impacto acumulado del 4x1000 en modelos de negocio con alta frecuencia de pagos.

“Hemos desarrollado esta herramienta para optimizar la distribución de los pagos entre las distintas partes que intervienen en cada transacción, garantizando procesos seguros y eficientes a través de nuestro módulo antifraude. Esta solución permite que, dentro de los procesos de facturación del comercio, se apliquen de forma automática las deducciones y pagos correspondientes a cada intermediario, según el modelo de negocio, asegurando que los recursos se liquiden de manera actualizada y oportuna”, explica Juan David Rúa, CEO de ePayco.

Esta funcionalidad resulta clave para empresas que deben gestionar pagos recurrentes a proveedores, aliados comerciales o colaboradores externos, y que requieren trazabilidad y control financiero sin aumentar su carga administrativa.

“Al centralizar y automatizar estos flujos, los comercios pueden minimizar retrasos, optimizar su gestión y acceder a reportes financieros actualizados en tiempo real. Esto no solo mejora el control y la organización contable, sino que fortalece la eficiencia operativa en esquemas de pagos divididos, cada vez más comunes en el ecosistema empresarial digital”, agrega Rúa.

Según el directivo, este esquema también resulta especialmente relevante para entidades gubernamentales que realizan recaudos de impuestos a través de operadores tecnológicos. En estos casos, el modelo de pagos divididos permite que, en el mismo momento de la transacción, el valor correspondiente al tributo sea transferido directamente a la entidad pública, mientras que el porcentaje asignado al operador se liquide de forma independiente.

De esta manera, se garantiza el cumplimiento del marco legal vigente, al asegurar que los recursos públicos no sean intermediados ni administrados por privados, ni siquiera de forma transitoria, fortaleciendo la transparencia, la trazabilidad y la confianza en los procesos de recaudo digital.