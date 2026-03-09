Nuevas reglas para sindicatos y empresas en Colombia tras decreto laboral

El Gobierno expidió el Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, una norma que introduce cambios en la forma en que se realizan las negociaciones entre sindicatos y empresas en Colombia. La medida modifica parte del reglamento laboral vigente y establece nuevas reglas para los procesos de negociación colectiva en el sector privado y para los trabajadores oficiales.

Uno de los cambios principales es que, cuando en una empresa o sector existan varios sindicatos o varios empleadores involucrados en una negociación, el proceso deberá organizarse de manera conjunta. Esto significa que las conversaciones deberán realizarse en una misma mesa de negociación y con un solo documento de peticiones presentado por las organizaciones sindicales.

La norma también abre la puerta a que las negociaciones laborales no se realicen únicamente dentro de una empresa. Según el decreto, estas conversaciones también podrán darse entre empresas de un mismo sector o actividad económica, siempre que las partes lo acuerden.

Cómo funcionarán ahora las negociaciones entre trabajadores y empresas

De acuerdo con el decreto, cuando se firmen acuerdos laborales en sectores completos de la economía, esos acuerdos podrán fijar condiciones mínimas de trabajo que deberán respetarse en negociaciones posteriores dentro de las empresas.

Esto significa que los acuerdos firmados a nivel de sector podrían influir en lo que después se negocie en cada empresa. Sin embargo, las negociaciones internas aún podrán incluir ajustes o cambios, siempre que no reduzcan las condiciones mínimas acordadas previamente.

El decreto también establece reglas sobre quiénes pueden participar en las mesas de negociación. En el caso de los sindicatos, su participación dependerá principalmente del número de trabajadores afiliados que tengan dentro del ámbito de negociación.

Para los empleadores o asociaciones empresariales, la participación se evaluará teniendo en cuenta factores como cuántas empresas representan dentro de un sector, cuántos trabajadores emplean y qué tan representativa es su actividad dentro de esa industria.

Otras disposiciones que incluye el decreto

La norma también señala que durante las negociaciones ambas partes deberán actuar de buena fe, lo que implica reunirse para dialogar, analizar las propuestas presentadas y responder a ellas dentro de los tiempos acordados.

Además, se mantiene la regla según la cual los trabajadores que no estén afiliados a un sindicato pero se beneficien de un acuerdo colectivo deberán pagar una contribución económica al sindicato que haya negociado ese acuerdo.

El decreto incluye también disposiciones especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). En esos casos, los acuerdos laborales podrán contemplar mecanismos de aplicación gradual o ajustes para evitar impactos económicos desproporcionados.

Finalmente, la norma aclara que estas reglas aplican a las negociaciones del sector privado y de los trabajadores oficiales, y no a los empleados públicos, cuya negociación colectiva se regula mediante otras disposiciones.