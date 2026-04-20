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El método que transforma WhatsApp en un aula gratuita para líderes sociales

Este modelo educativo busca eliminar las barreras técnicas al impartir los cursos a través de WhatsApp.

Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 20 de 2026
01:44 p. m.
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A través de una metodología basada en chatbots y contenidos multimedia, Acumen Academy ha logrado formar a más de 8.000 personas, superando las barreras de conectividad en zonas rurales.

La educación para el cambio social ha encontrado un aliado inesperado: la mensajería instantánea. Acumen Academy ha consolidado un modelo de formación gratuita que utiliza WhatsApp como plataforma educativa, logrando impactar a miles de personas en Colombia y otros 40 países de habla hispana.

La iniciativa busca democratizar el acceso al conocimiento especializado en liderazgo y herramientas prácticas para proyectos de impacto real.

Innovación contra la brecha digital

A diferencia de las plataformas tradicionales que requieren conexiones estables o dispositivos de alta gama, este modelo pedagógico funciona mediante un chatbot diseñado para entornos de baja conectividad. Los estudiantes reciben contenidos en videos, audios e imágenes directamente en sus chats, permitiendo que líderes en zonas remotas o rurales participen sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Laura Ruiz, Directora Asociada para América Latina de Acumen, destaca que este enfoque es una herramienta de democratización: "Queremos que organizaciones más pequeñas, especialmente en zonas remotas, accedan a formación y herramientas que antes estaban reservadas para actores con más recursos", afirma

del terreno. Con programas que duran entre 3 y 9 semanas, los pilares de aprendizaje incluyen:

  • Diseño centrado en las personas.
  • Creación de productos basados en necesidades reales.
  • Construcción de teorías de cambio sostenibles.
    La metodología exige una inversión de solo 1,5 horas semanales, adaptándose al ritmo de vida de quienes ya trabajan activamente en sus comunidades.
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