“Se rompieron los protocolos”: MinInterior sobre denuncia de alcalde Char por amenazas en su contra

En rueda de prensa, desde Barranquilla, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las amenazas que el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, denunció en su contra.

Según el jefe de la cartera del Interior, la información vino de las cárceles y llegó a manos de un procurador y un coronel, que decidió hablar con el alcalde Char, antes de que expusiera el tema en redes:

“Lo que sé fue que se rompieron los protocolos. Viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de Barne y, a su vez, un coronel fue y le avisó directamente al alcalde, rompiendo los protocolos, porque ha debido hacerlo con los generales y el Gobierno Central para tomar las medidas pertinentes. También parece que de otras cárceles se han estado enviando amenazas en contra del alcalde”.

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Gobierno descarta un proceso de paz con las bandas criminales de Barranquilla, pero se mantendrá en conversaciones:

Sobre las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales de Barranquilla, el ministro descartó iniciar un proceso de paz, pero informó que se mantendrá el diálogo, a pesar de que los homicidios en marzo de 2026 registraban un aumento del 43,9%, en el Atlántico:

“No se tiene contemplado un proceso de paz, pero sí mantener conversaciones con el grupo (bandas criminales de la ciudad de Barranquilla) porque no hay que negarlo, esas conversaciones disminuyeron el tema de sicariato en la ciudad y lo que se haga por salvar una vida siempre va a ser bien contemplado”.

Gobierno dice estar trabajando en la protección de los candidatos y gobernantes:

En un momento en el que la denuncia del alcalde Char se suma a las denuncias realizadas por candidatos a la presidencia, sobre amenazas de muerte en su contra, el ministro Benedetti señaló que:

“Siempre va a haber un riesgo. En este país han asesinado a muchos candidatos a la presidencia. Es un país peligroso y violento, no de ahora, de siempre. En este caso, activamos un Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), que ha estado brindando seguridad a los candidatos siete meses antes (…) Aseguramos a 64 precandidatos y, ahora, a los 14 con sus vicepresidentes, es decir 28 esquemas, que en algunos casos tienen de 30 a 40 unidades”.

“Ese comité”, según dijo, “busca la seguridad de los candidatos a la presidencia, según su riesgo. Si hay candidatos con mayor seguridad es porque están expuestos a un mayor riesgo”. Y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que hay una recompensa activa de 1.000 millones por información que permita evitar cualquier atentado en contra de los candidatos y gobernantes en el país.