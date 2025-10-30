¿Tiene o tuvo un CDT? Así puede participar en el concurso para ganarse un millón de pesos

En el marco del Día Mundial del Ahorro, la plataforma de inversión MejorCDT lanzó su campaña “Mes del Ahorro”, una iniciativa que busca premiar el hábito financiero más importante: ahorrar. La actividad se desarrollará entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre de 2025, y contará con dos dinámicas principales:

“Yo Me Llamo CDT”, dirigida a quienes literalmente llevan esas iniciales en su nombre. “Bonos del Mes del Ahorro”, creada para reconocer a los clientes que abren o renuevan un Certificado de Depósito a Término durante la campaña.

Dinámica A: “Yo Me Llamo CDT”

Esta parte de la campaña celebra la creatividad y el simbolismo. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años con cédula de ciudadanía colombiana vigente y que cumplan con los siguientes requisitos:

Que sus iniciales sean C.D.T. (en ese orden), por ejemplo, Carlos Daniel Torres o Claudia Díaz Tovar.

Que hayan sido o sean titulares de un CDT en cualquier entidad financiera colombiana.

Que envíen un correo a concursos@mejorcdt.com con:

- Copia de su cédula (ambas caras).

- Certificado o extracto del CDT.

- Nombre completo, teléfono y cómo conocieron la campaña.

Premios:

Diez participantes ganarán bonos de $1.000.000 cada uno para abrir un CDT con MejorCDT, distribuidos por generaciones:

2 para la Generación Silenciosa.

2 para Baby Boomers.

2 para Generación X.

2 para Millennials.

2 para Generación Z (mayores de edad).

Los primeros 10 correos válidos que cumplan con los requisitos serán los ganadores. Los seleccionados serán contactados dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la campaña.

Dinámica B: “Bonos del Mes del Ahorro”

La segunda parte de la campaña premia tanto a clientes nuevos como a usuarios actuales que abran o renueven un CDT durante el período de vigencia. Los bonos van desde $15.000 hasta $1.000.000, dependiendo del monto invertido y el plazo elegido, con un mínimo de 360 días.

Ejemplo de beneficios:

Inversiones entre $5 y $9,9 millones → bono de $25.000

Inversiones desde $200 millones → bono de $1.000.000

Los clientes que renueven su CDT también pueden obtener un bono de renovación más alto si aumentan su inversión o extienden el plazo. Por ejemplo:

Aumentar el monto en al menos el 20% o $10 millones (lo que sea menor).

Ampliar el plazo a 420 días o más, con al menos 60 días adicionales frente al anterior.

Reglas y transparencia