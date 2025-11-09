Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría

Desde hace varios meses, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que las propiedades horizontales de uso residencial que cobran por el uso de parqueaderos de visitantes deben liquidar y declarar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) por esta actividad.

La DIAN enfatizó en que el IVA se causa sobre la prestación de servicios, y el cobro por el estacionamiento a vehículos ajenos a la copropiedad o a los residentes que ya cuentan con un espacio asignado se considera una "explotación comercial".

Esta actividad, al generar un ingreso adicional para el conjunto, lo convierte en un responsable del IVA por esa operación en particular.

No obstante, este cobro que se hace a los conjuntos residenciales estaría por acabar gracias a la ley de financiamiento o reforma tributaria.

Conjuntos ya no tendría cobro importante a la DIAN

La reciente reforma tributaria en Colombia busca aplicar el IVA del 19% a los servicios de parqueadero de visitantes en propiedades horizontales comerciales y empresariales, no a los residenciales, a menos que existan cobros específicos por uso.

El objetivo del Gobierno es aumentar la recaudación fiscal, pero la medida enfrenta debates y escepticismo en el Congreso.

Propiedades Comerciales y Empresariales: En este tipo de propiedades, la norma propone que el IVA del 19% se aplique obligatoriamente sobre el valor cobrado a los visitantes que utilicen los parqueaderos.

La lógica es que estos estacionamientos son una extensión del servicio comercial o empresarial del lugar, y por lo tanto, la tarifa debe incluir el impuesto.

Propiedades Horizontales Residenciales: Para los conjuntos residenciales, la regla general se mantiene. La administración de parqueaderos para visitantes no estará sujeta al IVA, siempre y cuando su costo esté incluido en la cuota de administración y no haya un cobro adicional por uso.

No obstante, la reforma contempla una excepción: si un conjunto residencial decide cobrar una tarifa por el uso del parqueadero de visitantes, ese ingreso se considerará una actividad comercial y, por ende, deberá liquidar el IVA correspondiente.