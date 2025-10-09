Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria

La reforma tributaria, propuesta por el gobierno ha generado un considerable debate en diversos sectores de la economía colombiana, y el mercado de bienes raíces no es la excepción. La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) ha sido una de las voces más críticas, alertando sobre las potenciales consecuencias que estas medidas fiscales podrían tener en la compra, la venta y la herencia de vivienda en el país.

Las preocupaciones se centran en cómo las nuevas disposiciones podrían encarecer la propiedad, desincentivar la inversión y afectar directamente a las finanzas de miles de familias colombianas.

Uno de los puntos que más ha encendido las alarmas en el gremio inmobiliario es la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a lo que se denomina la “explotación de áreas comunes” en propiedades horizontales. Esto incluye actividades como el arriendo de salones comunales o locales dentro de conjuntos residenciales.

Aunque a primera vista podría parecer un cambio menor, Fedelonjas argumenta que esta medida podría terminar trasladando un costo adicional a los residentes. A pesar de que los ingresos por el uso de estas áreas son generalmente modestos, la implementación del IVA sobre estos podría generar un aumento en las cuotas de administración o en los costos indirectos, afectando la economía doméstica de los propietarios que viven en este tipo de complejos.

Duro golpe al bolsillo si vende un inmueble con la reforma

Otro pilar fundamental de la reforma que inquieta a Fedelonjas es la modificación del impuesto sobre la "ganancia ocasional" en la venta de inmuebles. Actualmente, una persona que vende una propiedad y la ha tenido por más de dos años tributa con una tarifa del 15 %.

La propuesta gubernamental eleva este requisito a cuatro años para poder acceder a la misma tarifa. Si la venta se realiza antes de este plazo, el impuesto podría ascender hasta un 39 % para personas naturales, una cifra que, según los expertos, podría frenar el dinamismo del mercado inmobiliario.

Este cambio podría desmotivar a los inversionistas que buscan rotar sus activos en periodos más cortos y, por extensión, reducir la oferta de propiedades en venta, lo que podría tener un efecto contrario al deseado por la reforma al ralentizar la economía.

Por otro lado, las disposiciones sobre la herencia de viviendas son quizás las más polémicas y las que tienen un impacto social más profundo. La reforma tributaria plantea una reducción drástica en la exención de impuestos para viviendas heredadas. Actualmente, una vivienda familiar está exenta de este impuesto hasta un valor de 13.000 UVT, lo que equivale a aproximadamente 647 millones de pesos.

Sin embargo, la propuesta busca reducir esta exención a un valor equivalente al de una Vivienda de Interés Social (VIS), que ronda entre 192 y 213 millones de pesos. Esta medida afectaría directamente a las familias de clase media que, al heredar un inmueble de mayor valor, tendrían que asumir una carga tributaria mucho más alta de la que se esperaba.

Finalmente, la reforma también propone un cambio en el impuesto al patrimonio, reduciendo su umbral de aplicación. El patrimonio neto para empezar a tributar con este impuesto pasaría de 72.000 UVT a 40.000 UVT. Esta medida, aunque principalmente orientada a patrimonios más altos, también podría impactar a los dueños de múltiples inmuebles, quienes podrían cruzar este nuevo umbral con mayor facilidad.

Fedelonjas advierte que este ajuste podría desincentivar la acumulación de activos inmobiliarios y, en última instancia, reducir la rentabilidad patrimonial que muchas personas buscan a través de la inversión en propiedad raíz.