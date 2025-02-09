Reforma tributaria: así impactará en la gasolina, la comida y el bolsillo de los colombianos

La nueva reforma tributaria sigue dando de que hablar, y más porque durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, él aseguró que sus políticas fiscales afectarían únicamente a los 4.000 colombianos más ricos.

RELACIONADO La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador

Sin embargo, las nuevas disposiciones que se discuten muestran un panorama distinto: impuestos al consumo, incremento en el IVA de combustibles y mayores cargas tributarias

¿Cómo impactará la reforma tributaria en los hogares?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, el representante Andrés Forero señaló que el impacto será generalizado, no limitado a grandes patrimonios como lo prometió el presidente.

El recordó que el Gobierno ya había aumentado el precio de la gasolina, pero que ahora, el proyecto plantea un incremento del IVA en el diésel y la gasolina, pasando en el caso del diésel del 5% al 19%.

Esto afecta a toda la cadena de bienes y servicios. No es un asunto marginal: lo va a sentir cada colombiano cuando compre alimentos o pague transporte.

Incluso, el ministro de Hacienda reconoció que la medida podría aumentar la inflación entre uno y dos puntos porcentuales.

¿Cómo afectaría la inflación impulsada por la nueva reforma tributaria?

En medio del debate, coincidieron en que la inflación no es un concepto abstracto, pues significa directamente que la canasta familiar se encarece.

El precio del mercado que usted hace cada semana es lo que realmente se ve impactado.

Por su parte, el analista Julio Iglesias explicó que los 26 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar, 6 billones corresponden a una supuesta gestión de la DIAN. Esto dejaría un recaudo real en 20 billones, de los cuales un 40% provendría de impuestos al consumo, es decir, cerca de 8 billones.

En este sentido, ese monto recaería en gastos cotidianos como comprar una gaseosa, una cerveza, o una pizza para los hijos.

Eso no lo van a pagar los multimillonarios, lo va a pagar el obrero, el trabajador, la madre de familia.

El representante Forero agregó que además de afectar a los consumidores, las medidas no necesariamente garantizarán un mayor recaudo.

El ajuste en el impuesto al patrimonio, bajando la base de 70.000 a 40.000 millones y aumentando la tarifa, podría provocar la salida de capitales, con personas trasladando su residencia tributaria al exterior, lo que reduciría aún más los ingresos fiscales.

¿Qué pasa con la regla fiscal?

Otro punto cuestionado fue el manejo del gasto público. Según Forero, mientras se imponen más cargas tributarias, el Gobierno ha incumplido la regla fiscal, ha aumentado el tamaño de la planta estatal y ha creado embajadas y cargos innecesarios con fines políticos.

No se trata de apretarse el cinturón en el Estado, sino de estrangular a los colombianos para financiar una estructura clientelista.

Los analistas también advirtieron sobre el impacto en la inversión extranjera: