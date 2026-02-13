Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo

Este viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el alza del salario mínimo. Además, le dio plazo al Gobierno de ocho días para un nuevo decreto con criterios legales.

Esta es la decisión del Consejo de Estado con la suspensión provisional

Luego de no llegar a un consenso, el presidente Gustavo Petro anunció el 29 de diciembre que el aumento del salario para 2026 iba a ser del 23.7%, quedando en $1.750.905 sin subsidio de transporte. Con el subsidio, quedó cerrado en dos millones.

Ocho días para expedir un nuevo decreto: plazo máximo

“Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 1469 (…) expedido por el presidente de la República y los ministros del Trabajo y Hacienda y Crédito Público”, esto decidió el alto tribunal.

Además, en el plazo de ocho días, se deberá realizar y expedir un decreto “en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento de salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo valor para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

Para fijar el salario, indicó que se deben tomar en cuenta estas variables: IPC a noviembre de 2025 del 5.3%, meta de inflación 2026 definida en 3%, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB.

Estos parámetros legales cumplen función orientadora para analizar economía, empleo y poder adquisitivo, reiterando que ni la ley ni la jurisprudencia ordenan una fórmula matemática obligatoria para el incremento, sino que el Gobierno debe realizar ponderación técnica y motivada de dichos factores.

¿Qué pasará con los pagos ya hechos? ¿Hay efecto retroactivo?

Los efectos del 23.7% se mantendrán hasta el plazo de los ocho días. Importante mencionar que este nuevo decreto también será provisional, mientras se toma una decisión de fondo.

Los efectos de la suspensión solo se harán efectivos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio.

De igual forma, no se invalidan los pagos ya efectuados, tales como los de enero. Tampoco tiene un efecto retroactivo automático. Los siguientes pagos entonces dependerán del nuevo decreto y de las decisiones que tome el Consejo de Estado.

Ahora bien, la primera quincena de febrero se mantiene con el 23%. La última vez que ocurrió algo similar fue en 2017 bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos.