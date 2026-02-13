Ministro Benedetti advierte que el salario mínimo no necesariamente bajará con la decisión del Consejo de Estado

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que dicta el salario mínimo para 2026.

“Me enteré de que se cayó el salario mínimo vital. Eso demuestra, otra vez, que no se les quiere ayudar a los menos favorecidos. Acá hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes y, por lo tanto, no se les quiere dar ese beneficio”, comentó en un video sobre el fallo que obliga a crear un nuevo decreto de salario mínimo, con criterios legales, en ocho días.

A pesar de que la inflación, tan solo en enero, alcanzó un 1,18%, el jefe de la cartera del Interior dijo que las grandes empresas comenzaban a aceptar la idea de un salario mínimo que, con subsidio de transporte, alcanzaba los dos millones de pesos. Ahora, el Gobierno tendrá que impugnar la decisión.

RELACIONADO Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo

Benedetti advierte que es una decisión que influirá en elecciones y generará protestas:

El MinInterior considera que es una “decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener consecuencias políticas, vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes”.

Y, en diálogo con La FM, advirtió que “va a haber manifestaciones, ahora más que nunca, convocadas por el presidente, por el mismo Gobierno. Nosotros mismos vamos a convocarlas, pero no es algo solamente del Gobierno”.

La pregunta, de momento, es qué pasará con el dinero que las personas han recibido y las alzas registradas en los precios, que tienen como referencia al salario mínimo vital.

¿Qué pasará con el pago de la segunda quincena de febrero?

La quincena de mitad de febrero se pagará tal cual como venía pagándose, debido a que el decreto provisional entrará en vigor hasta dentro de ocho días hábiles.

Sin embargo, el ministro insiste en que “la canasta familiar vale 3,4 millones de pesos para cuatro personas y, para ello, tendrían que trabajar 1,5 personas con el salario mínimo, por eso se llegó a los dos millones de pesos con el subsidio de transporte incluido”.