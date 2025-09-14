Consejos de Juventud: link para saber si fue elegido como jurado

Se acerca una de las citas electorales más importantes para la población juvenil en Colombia, y miles de ciudadanos ya han sido designados para participar activamente en Consejos de Juventud.

La Registraduría Nacional del Estado Civil puso a disposición de la ciudadanía una herramienta clave para que los seleccionados puedan confirmar su designación.

Si usted quiere saber si fue seleccionado como jurado de votación para las próximas elecciones de Consejos de Juventud, la respuesta está a solo un clic de distancia.

El proceso de consulta es rápido y sencillo, y le permitirá conocer los detalles de su rol y la fecha de su capacitación obligatoria.

La Registraduría Nacional ha habilitado un total de 100.687 cupos para esta labor cívica, repartidos entre estudiantes y docentes de todo el país.

Los seleccionados, con edades entre los 14 y 60 años, jugarán un rol fundamental en las elecciones que se llevarán a cabo el 19 de octubre de 2025.

Participar como jurado de votación es una obligación para los ciudadanos elegidos, y no asistir sin una causa justificada puede acarrear multas o sanciones significativas, como el pago de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes o la destitución del cargo público.

En el caso de los menores de edad, el incumplimiento se compensa con horas de servicio social obligatorio.

Paso a paso para saber si fue elegido como jurado en Consejos de Juventud

Si fue designado, es crucial que sepa dónde y cuándo debe capacitarse. Para verificar su estatus como jurado de votación, debe seguir estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Busque la opción "Electoral" en el menú principal.

Haga clic en el botón que dice "Consulta Jurado de Votación".

Ingrese su número de documento para obtener el resultado. El sistema le confirmará si fue seleccionado y le proporcionará detalles de su puesto de votación y las fechas y horarios de su capacitación.

Jornadas de formación para jurados en Consejos de Juventud

Las jornadas de formación se realizarán en dos periodos principales: del 29 de septiembre al 3 de octubre y del 14 al 17 de octubre.

La Registraduría ha dispuesto múltiples horarios para facilitar la asistencia de los jurados, que van desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Se insta a los ciudadanos a cumplir con esta obligación, que además trae beneficios.

Quienes trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día de descanso remunerado, mientras que los jurados menores de edad recibirán 20 horas de servicio social obligatorio.