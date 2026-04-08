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SENA abre convocatoria para colombianos que deseen abrir su negocio: les dan hasta 70 millones

Conozca todos los requisitos que deben cumplir aquello que lo desean.

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Foto: Archivo Noticias RCN

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abril 08 de 2026
11:52 a. m.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha anunciado una ambiciosa apuesta por la reactivación económica del país a través del Fondo Emprender. En un esfuerzo por transformar las ideas de negocio en empresas sostenibles, la entidad ha puesto en marcha 12 convocatorias nacionales que suman una inversión total superior a los $282.000 millones de pesos.

Entre estas iniciativas, destaca con especial fuerza la Convocatoria Nacional No. 152 enfocada en la "Economía Campesina", la cual ofrece recursos de capital semilla condonable que pueden superar los $70 millones de pesos por proyecto.

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Específicamente, para propuestas individuales, el apoyo económico alcanza hasta los 42 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que para este 2026 representa un monto de $73.538.010.

¿Quiénes pueden aplicar a esto?

El enfoque de este año es profundamente inclusivo y diferencial. El SENA busca llegar a los rincones más apartados de la geografía colombiana, priorizando a sectores estratégicos que impulsan el desarrollo rural y social. Los rubros económicos que podrán postularse incluyen:

  • Agropecuario y Agroindustria: Fomentando la transformación del campo.
  • Turismo y Artesanías: Fortaleciendo la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible.
  • Medio Ambiente: Proyectos de economía circular y sostenibilidad.
  • Servicios de Comercialización: Iniciativas que faciliten la llegada de productos locales a mercados mayores.
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Para participar, los emprendedores deben cumplir con una ruta técnica diseñada para garantizar la viabilidad de sus negocios. El primer paso es el registro en la plataforma oficial www.fondoemprender.com.

Posteriormente, los aspirantes deben completar la "Ruta Emprendedora" del SENA, que incluye asesoría técnica personalizada para la formulación de un plan de negocio robusto.

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