¿Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial 2026? Prográmese con el partido

Lo que parecía una historia más dentro de la preparación para la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más llamativos de las últimas semanas. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido para gran parte de los aficionados a convertirse en una sensación de las redes sociales gracias a una inesperada campaña impulsada por un creador de contenido argentino.

El lateral neozelandés, de 32 años, ha visto cómo su popularidad se disparó de manera extraordinaria en cuestión de días. Antes de que su nombre comenzara a circular masivamente en internet, Payne apenas contaba con unos pocos miles de seguidores en Instagram. Sin embargo, la intervención del influencer Valen Scarsini, conocido en redes como “El Scarso”, cambió por completo ese panorama.

La iniciativa despertó la curiosidad de millones de usuarios, quienes comenzaron a seguir al jugador y a conocer más detalles de su trayectoria. En apenas una semana, el futbolista multiplicó exponencialmente su presencia digital y alcanzó una cifra de seguidores que supera ampliamente la de varias figuras deportivas de su país.

¿Cuándo será el esperado debut de Tim Payne en el Mundial?

La repentina fama del defensor también ha generado un interés adicional por los compromisos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo. Muchos aficionados, que hasta hace poco desconocían quién era Payne, ahora esperan con expectativa verlo en acción dentro del terreno de juego.

El estreno de la selección neozelandesa está programado para el próximo lunes 15 de junio, cuando enfrente a Irán en su primer compromiso del certamen. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m., hora de Colombia, y se perfila como una de las citas más curiosas para quienes han seguido la historia viral del futbolista.

Más allá de los resultados deportivos, numerosos seguidores estarán atentos para observar cómo responde el jugador a la atención mediática que ha recibido en los últimos días.

Una fama inesperada que sorprende dentro y fuera del vestuario

Desde la concentración de Nueva Zelanda, la situación también ha generado comentarios entre compañeros y cuerpo técnico. El seleccionador Darren Bazeley reconoció que el tema se ha convertido en una conversación habitual dentro del grupo y destacó la manera en que Payne ha manejado la repentina exposición pública.

El entrenador considera que el defensor ha mantenido la calma y la humildad pese al enorme crecimiento de su popularidad. De hecho, el propio futbolista ha manifestado su sorpresa por lo ocurrido y ha reconocido que todavía intenta asimilar el impacto que tuvo la campaña en redes sociales.

La dimensión del fenómeno resulta llamativa incluso para los estándares de Nueva Zelanda. Actualmente, Payne acumula millones de seguidores y se ha convertido en uno de los deportistas más comentados del país en plataformas digitales.

Ahora, mientras el Mundial se acerca, la historia del lateral neozelandés continúa captando la atención de aficionados alrededor del planeta. Lo que comenzó como una simple publicación en redes terminó transformándose en una inesperada vitrina internacional para un jugador que, sin proponérselo, se convirtió en una de las figuras más comentadas antes del inicio de la competencia.