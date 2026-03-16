Nuevas convocatorias de empleo en Bogotá: aquí detalles de la postulación

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer detalles de la nueva estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que llega con tres convocatorias de empleo y más de 100 vacantes disponibles.

Dentro del listado se encuentran algunos empleos de operadores logísticos, vendedores, auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados, entre otros.

Feria de empleo presencial en Bogotá

La estrategia de ‘Talento Capital’ se encuentra enfocada en personas con formación desde bachillerato con o sin experiencia previa. La feria de empleo presencial contará con 100 vacantes para auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados, conductores con licencia C2 y patrocinio para técnicos en operaciones logísticas.

Los interesados deben contar con estudios desde bachillerato con o sin experiencia. Algunas de las funciones a desarrollar son: control de acceso de personas, vehículos y mercancía, recepción, revisión y almacenamiento de productos, preparación de pedidos (picking y packing), entrega y recolección de paquetes y documentos y apoyo en procesos logísticos.

La feria se llevará a cabo este martes 17 de marzo de 2026 de 7:30 a.m. a 12:00 m. en la calle 12A Bis #68D-65. Se debe llevar la hoja de vida y el documento de identificación.

Feria de empleo virtual

Los interesados también podrán acceder a 20 vacantes para conductores o conductoras con licencia C1 o C2. La convocatoria va dirigida a bachilleres con al menos seis meses de experiencia. Dentro de sus funciones se encuentra: entregar pedidos asignados en la ruta, organizar puntos de venta, consignar el recaudo diario y cargar productos en el vehículo.

La postulación virtual se llevará a cabo este martes 17 de marzo de 2026 de 10:00 a.m. a 12:00 m. Se debe confirmar la asistencia a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La entrevista también se realizará de manera virtual por medio de la aplicación Teams.

La segunda vacante virtual también ofrece 20 empleos para operadores logísticos y vendedores con jornada de seis horas. El nivel educativo requerido es desde bachillerato y deben contar con mínimo seis meses de experiencia en cargos afines.

Algunas de las funciones son realizar ventas al interior de la tienda y alistamiento de la mercancía. La postulación se hará de manera virtual el martes 17 de marzo de 2026 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

La asistencia también se debe confirmar por medio del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La entrevista virtual se realizará en la plataforma Google Meet.

Finalmente, la autoridad recalcó que para aplicar a dichas vacantes no se requieren de intermediarios o pago de dineros. Para mayor información se debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.