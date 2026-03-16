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Dólar en Colombia registra caída en la apertura de este lunes, 16 de marzo

El dólar en Colombia abrió con una leve caída este lunes 16 de marzo de 2026. Conozca el precio oficial de la TRM y cómo se ha comportado la divisa frente a días y meses anteriores.

Dólar en Colombia registra caída en la apertura de este lunes, 16 de marzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:00 a. m.
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El precio del dólar en Colombia continúa siendo uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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La cotización de la divisa estadounidense impacta directamente en sectores como el comercio, el turismo, las importaciones y hasta en el costo de algunos productos de consumo diario.

Para este lunes 16 de marzo de 2026, el comportamiento del dólar mostró leves movimientos en las primeras horas de la jornada. Según los datos del mercado cambiario, la divisa abrió con una ligera caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida para el día.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de marzo de 2026

La TRM para este lunes se ubicó en $3.685,53, valor que sirve como referencia oficial para diferentes operaciones financieras en el país.

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Durante el inicio de la jornada cambiaria, el dólar abrió a $3.673,36, lo que representó una caída de $12,17 frente a la TRM fijada para el día.

En las primeras operaciones del mercado, hacia las 8:05 de la mañana, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.665 y un máximo de $3.675, reflejando un movimiento relativamente estable.

Según los registros del mercado, el precio del dólar en Colombia para el 16 de marzo de 2026 se mantiene en $3.685,53 pesos colombianos, sin variaciones frente al día anterior.

Este comportamiento muestra una jornada con movimientos moderados en la divisa, algo que suele ocurrir cuando los mercados internacionales mantienen cierta estabilidad.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Si se comparan los datos con otros periodos recientes, el dólar presenta variaciones interesantes. Frente al mismo día de la semana pasada, la moneda estadounidense disminuyó un 2,9 %, equivalente a $110,02 pesos.

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En comparación con el mismo día del mes anterior, el dólar subió un 0,89 %, es decir, $32,64 pesos. Mientras tanto, frente al inicio del año, la divisa registra una caída del 1,9 %, equivalente a $71,55 pesos.

Uno de los cambios más notorios se observa al compararlo con el mismo día de 2025. En ese caso, el dólar bajó un 10,17 %, lo que representa una diferencia de $417,14 pesos.

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