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¿Por qué los equipos de rescate internacionales empezarán a dejar Venezuela y qué pasará ahora?

Su misión se acerca al final mientras miles de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Mañana Express

julio 01 de 2026
08:14 a. m.
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En Venezuela, después de varios días de operaciones ininterrumpidas, los equipos internacionales de búsqueda y rescate comenzaron a preparar su salida del país, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de misiones.

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Aunque continúan algunas labores puntuales en zonas donde todavía existe la posibilidad de hallar personas con vida, el paso de los días reduce las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los edificios colapsados.

¿Por qué los equipos internacionales ya comienzan a retirarse?

Luego de aproximadamente una semana de trabajo continuo entre los escombros, los rescatistas de diferentes países iniciaron el proceso para regresar a sus lugares de origen.

Según se explicó desde la zona de emergencia, esta decisión responde a los protocolos internacionales que rigen este tipo de operaciones de búsqueda y rescate.

La labor principal de estos equipos consiste en localizar personas con vida durante los primeros días posteriores a un desastre natural, periodo en el que existen mayores posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Con el paso del tiempo, esas probabilidades disminuyen considerablemente, razón por la cual las misiones especializadas empiezan a concluir.

¿Qué países participaron en las labores de rescate en Venezuela?

Entre los equipos desplegados en Venezuela se encuentran rescatistas provenientes de Colombia, España, Portugal, Turquía y China, quienes instalaron parte de sus operaciones en el estadio de béisbol de La Guaira.

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Desde allí organizaron los recorridos por las edificaciones colapsadas, inspeccionando una a una las estructuras donde aún existía alguna posibilidad de hallar personas atrapadas.

¿Todavía hay personas que esperan ser encontradas?

Sí. De acuerdo con el reporte desde Venezuela, uno de los casos que mantiene la atención de los organismos de socorro corresponde a una persona que permanece desde hace aproximadamente una semana bajo los restos de un edificio en Maiquetía.

Los equipos continúan concentrando esfuerzos en ese punto específico mientras aún exista alguna posibilidad de localizar sobrevivientes. Sin embargo, el panorama se vuelve cada vez más complejo conforme avanzan los días.

¿Qué pasa mientras los rescatistas se retiran?

Aunque las brigadas internacionales comienzan a finalizar su misión, la emergencia en Venezuela está lejos de terminar.

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Ahora, gran parte de las labores continuará en manos de las autoridades y de los organismos locales, que deberán seguir atendiendo mientras miles de familias permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos desaparecidos.

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