Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de junio de 2026

Como cada martes, miles de colombianos estuvieron atentos a una nueva jornada de suerte con los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país. Ambos entregan millonarios premios y son seguidos por quienes esperan cambiar su vida con un solo billete.

Si compró alguno de estos sorteos, ya puede verificar los resultados correspondientes al martes 30 de junio de 2026.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 30 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó un nuevo sorteo este martes con un millonario premio mayor, además de varios premios secos y aproximaciones para los participantes.

Premio mayor

Número: XXXX

Serie: XXX.

Si su billete coincide con el número y la serie ganadora, recuerde verificar el procedimiento para reclamar el premio a través de los canales autorizados de la lotería. También es recomendable conservar el billete en buen estado hasta completar el proceso de validación.

Resultado de la Lotería del Huila del 30 de junio de 2026

La Lotería del Huila también celebró una nueva edición de su tradicional sorteo de los martes, entregando un premio mayor de miles de millones de pesos, además de múltiples premios adicionales contemplados en su plan de premios.

Premio mayor

Número: XXXX

Serie: XXX.

Si no resultó ganador en esta oportunidad, recuerde que ambas loterías regresarán la próxima semana con nuevos sorteos y la posibilidad de participar por importantes premios.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de junio de 2026

Antes de reclamar cualquier premio, confirme siempre los resultados en los canales oficiales o con su distribuidor autorizado. Asimismo, tenga presente que los premios de lotería en Colombia están sujetos a las normas tributarias vigentes y al proceso de verificación establecido por cada entidad organizadora.