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¿Los criminales influencers? Grababan videos para presumir las extorsiones y otros delitos

Alias Malayo y su escolta, miembros de un grupo armado, fueron capturados en La Guajira.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
07:47 a. m.
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En las últimas horas, capturaron a dos criminales que, aparte de dedicarse a la extorsión y asesinato, presumían los delitos a través de redes sociales.

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Yeimer Pinto, conocido en el mundo criminal como alias Malayo, ejercía como el principal cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Riohacha, La Guajira.

¿A qué se dedicaban estos delincuentes?

Las pesquisas han arrojado que su accionar se centró en Riohacha, Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación, Aracataca, Dibulla, Manaure, Uribía y Maicao. Estos puntos son claves por la Troncal del Caribe y ser una conexión costera crucial.

El otro criminal capturado era su escolta, Helio López o ‘Mandón’. Ambos deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La investigación de la Dijin comenzó el año pasado, 2025, y los videos de redes sociales terminaron siendo la prueba reina.

Alerta por expansión de las ACSN

De acuerdo con los reportes de la Defensoría, este grupo armado ha tenido una impactante expansión en los últimos años. Muestra de ello es que, en marzo, se emitió una alerta con la que se advertía la presencia en Norte de Santander.

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El poder delincuencial se ha consolidado mayormente en La Guajira, Magdalena y Cesar; aunque los registros también indican que los tentáculos se han extendido en Santander, Bolívar y la región del Catatumbo; esta última en donde hay presencia de otras estructuras.

Aquella expansión ha ido de la mano con los conflictos con el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Esto, en aras de tener el control total de los corredores que hay en Norte de Santander para el narcotráfico y otras economías ilícitas (como la minería ilegal).

Hace pocas semanas, las autoridades lideraron una operación en Santa Marta con la que se logró la ubicación de instalaciones utilizadas por el grupo para extorsionar y secuestrar principalmente.

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