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Terremoto afectó a 2.600 trabajadores del sector BPO: empresas anuncian apoyo y oportunidades laborales

La industria propuso una estrategia de largo plazo para impulsar la estabilidad económica de los territorios.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
05:31 p. m.
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La industria de tercerización de servicios busca que el empleo formal sea uno de los pilares para reactivar la economía de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Un balance de la Asociación Colombiana de BPO (BPrO) indica que cerca de 19.000 personas vinculadas al sector trabajan en las zonas golpeadas por la emergencia. De ellas, aproximadamente 2.600 reportaron afectaciones de distinta naturaleza.

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Ante este panorama, las empresas agremiadas comenzaron a recolectar y canalizar ayudas para los colaboradores damnificados y sus familias. La iniciativa pretende atender las necesidades más urgentes y acompañar el proceso de recuperación de los hogares.

Empleo formal, una alternativa para recuperar los ingresos

El sector tiene operaciones en municipios y ciudades como Pensilvania, Quibdó, Condoto, Cali, Buenaventura y Armenia, además de diferentes localidades de Risaralda. Su presencia permite ofrecer oportunidades laborales fuera de los principales centros urbanos del país.

Según el gremio, conservar y ampliar estos puestos podría ayudar a recuperar los ingresos familiares, movilizar las economías locales y reducir la necesidad de que los habitantes abandonen sus territorios para encontrar trabajo.

“Después de atender la emergencia, comienza otro desafío: contribuir a que las personas puedan recuperar estabilidad y oportunidades”, afirmó Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO.

La dirigente destacó que una vinculación laboral puede representar el punto de partida para que una familia reconstruya su proyecto de vida después de una emergencia.

Formación y primer empleo entran en la agenda de recuperación

Además de las ayudas humanitarias, BPrO planteó fortalecer los programas de capacitación, empleabilidad y acceso al primer empleo. Estas acciones estarán dirigidas especialmente a jóvenes y personas que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

La asociación continuará trabajando con empresas, instituciones y aliados para desarrollar talento regional y favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo. También mantendrá la canalización de apoyos para quienes sufrieron daños durante el terremoto.

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Para el gremio, la recuperación no depende únicamente de reconstruir la infraestructura afectada. También requiere restablecer los ingresos, proteger los empleos existentes y crear condiciones para que las comunidades recuperen su estabilidad económica y social.

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