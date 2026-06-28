¿Cuánto le cuesta a Colombia la informalidad en el servicio doméstico? El 82% trabaja sin protección social

El servicio doméstico en Colombia, una actividad que sostiene el día a día de millones de familias, enfrenta una profunda crisis de desprotección laboral. Según los registros más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector abarca a más de 680.000 personas en el territorio nacional, de las cuales cerca del 82% ejerce su labor sin acceso a la seguridad social.

Esta cifra se traduce en miles de personas que limpian, cocinan y cuidan a niños o adultos mayores sin las garantías legales mínimas, quedando expuestas a altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

El problema no es menor si se tiene en cuenta el impacto familiar: más de 743.000 hogares colombianos dependen directamente de esta fuerza laboral para organizar sus rutinas y salir a trabajar. A pesar de esto, sigue siendo uno de los sectores más invisibilizados de la economía local.

¿Cuánto le cuesta a Colombia la informalidad en el servicio doméstico?

La falta de formalización no solo golpea el bolsillo y el futuro de las trabajadoras —donde las mujeres representan el 93% del sector—, sino que genera un impacto negativo en las finanzas del país. Al mantenerse en la informalidad, se debilita el sistema de seguridad social por la falta de recaudación, se reduce la productividad de la fuerza de trabajo femenina y se perpetúa una brecha de equidad de género, dado que muchas de estas empleadas son jefas de hogar.

Expertos del sector señalan que el principal obstáculo para revertir esta situación es de carácter cultural. Históricamente, la sociedad ha catalogado esta ocupación como una "ayuda" vecinal o familiar, despojándola de su estatus de empleo formal.

"El servicio doméstico no es una ayuda, es un trabajo esencial, y como todo trabajo esencial, debe tener reglas claras, protección, formación y reconocimiento", afirma Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, una plataforma tecnológica que busca profesionalizar el sector.

Ortega enfatiza que este empleo exige técnica, responsabilidad y cumplimiento de horarios, por lo que no debería gestionarse sin contratos claros ni afiliaciones completas.

Salarios fragmentados y el rol de la tecnología

Las estadísticas del DANE revelan la precariedad salarial del gremio: el 62% de las personas dedicadas al servicio doméstico percibe un salario mínimo o incluso menos, una remuneración que se precariza aún más cuando el trabajo se realiza por días o de manera ocasional. Asimismo, solo el 20% cuenta con afiliaciones activas y cotizaciones simultáneas a los regímenes de salud y pensión.

Frente a este panorama, las herramientas digitales están emergiendo como aliadas estratégicas para simplificar la gestión de pagos, organizar las jornadas, permitir reemplazos y garantizar la trazabilidad de los aportes legales, facilitando la vida tanto a los empleadores como a los trabajadores.

La discusión de fondo para el país ya no es cuánto cuesta formalizar el servicio doméstico, sino el altísimo precio social y financiero que Colombia paga por no hacerlo. En una economía que busca la equidad y el crecimiento, dignificar el trabajo del cuidado es una tarea pendiente que no puede seguir postergándose.