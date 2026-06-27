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Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de junio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 27 de junio de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de junio de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

junio 27 de 2026
09:20 p. m.
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La Lotería de Boyacá volvió a jugar este sábado 27 de junio de 2026 con un premio mayor de $15.000 millones, uno de los más atractivos entre los sorteos tradicionales del país.

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Como cada semana, miles de colombianos estuvieron atentos a la transmisión oficial para conocer si la suerte estuvo de su lado y reclamar alguno de los premios entregados por este histórico juego de azar. La entidad realiza sus sorteos todos los sábados en la noche y mantiene una amplia bolsa de premios para los apostadores.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026

Si compró su billete para el sorteo de este sábado 27 de junio, estos son los resultados oficiales del premio mayor:

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  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entregó premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar para quienes participan cada semana.

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales autorizados de la lotería y en los puntos de venta oficiales. La recomendación para los jugadores es revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Los ganadores deben conservar el billete en buen estado y verificar que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales. Dependiendo del monto obtenido, el proceso de reclamación puede realizarse siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.

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La Lotería de Boyacá es una de las más tradicionales de Colombia y actualmente ofrece un premio mayor de $15.000 millones. Sus sorteos se realizan cada sábado en la noche, convirtiéndose en una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte.

Si no resultó ganador en esta oportunidad, podrá participar nuevamente en el próximo sorteo programado para el sábado 4 de julio de 2026.

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