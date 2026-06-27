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Presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá

Matthew Ashley Foster-Smith fue recibido por Migración Colombia y puesto a disposición del CTI de la Fiscalía.

Foto: Javier González Migración Colombia
Foto: Javier González Migración Colombia

Noticias RCN

junio 27 de 2026
09:13 p. m.
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En la noche del sábado, 27 de junio, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, Matthew Ashley Foster-Smith, presunto feminicida de la modelo colombiana Natalia Villalba.

Foster-Smith fue recibido por Migración Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía, que adelanta una investigación en su contra, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con las autoridades, una vez finalizaron “los procedimientos de control migratorio e identificación, el extranjero fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para que continúe el procedimiento judicial correspondiente y se defina su situación jurídica”.

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Foster-Smith trató de huir a Londres a través del aeropuerto de Quito:

En un trabajo conjunto del CTI, Migración Colombia, Migración Ecuador, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el Ministerio del Interior de Ecuador e Interpol, Foster-Smith fue ubicado y detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, cuando adelantaba los trámites para tomar un vuelo a Londres.

“De acuerdo con la información verificada por la autoridad migratoria”, informaron las autoridades, “el ciudadano salió del territorio colombiano con destino a Ecuador, a través del Puesto de Control Migratorio de Rumichaca. Gracias al análisis de los registros migratorios y a los mecanismos de cooperación internacional, se logró establecer su ubicación”.

En palabras de la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, “la cooperación binacional y el intercambio oportuno de información fueron determinantes para ubicar a este ciudadano antes de que abandonara Ecuador. Este no es un esfuerzo aislado; es una capacidad institucional que ya ha dado resultados, como ocurrió el pasado mes de febrero con la ubicación y captura de alias 'Mizón'".

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¿De qué es señalado Foster-Smith?

Foster-Smith es señalado de presentarse en el apartamento del barrio Chicó, en Bogotá, en el que se encontraba Villalba el pasado 18 de junio y agredirla hasta causarle la muerte.

Según la hipótesis que manejan las autoridades, luego de eso habría intentado colocar su cuerpo al interior de una maleta y alterar la escena, antes de abandonar el país por la frontera sur.

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