Autoridades establecen una fecha límite para dar a conocer el próximo presidente de Perú

Con apenas 33.300 sufragios pendientes de revisión de un universo de 19 millones de votos, la derechista Keiko Fujimori se consolida como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales en Perú.

Sin embargo, el desenlace formal de uno de los balotajes más reñidos en la historia reciente del país latino se mantendrá en vilo unos días: el anuncio oficial de los resultados se dará el próximo 3 de julio, según anunció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Roberto Burneo, presidente del JNE, estableció la fecha límite para el anuncio: "Ya podemos decir con total solvencia que no vamos a pasar más del 3 de julio la proclamación total de resultado de segunda vuelta".

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Fujimori tenía una ventaja irreversible en el último reporte:

Revelada la fórmula ganadora, el Teatro Nacional de Lima será el escenario donde se entregarán las credenciales de presidente y vicepresidente el 15 de julio, previo a que el nuevo Gobierno asuma funciones el 28 de julio, en reemplazo del mandatario interino José María Balcázar.

La ventaja de la líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori —que gobernó entre 1990 y 2000— se ha vuelto irreversible. Con el 99,88% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori concentra el 50,12% de los votos, frente al 49,88% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez.

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La brecha entre ambos candidatos es aún menor a la de las elecciones en Colombia:

La diferencia real entre ambos contendientes se sitúa en poco más de 44.500 votos, un margen aún más estrecho que en Colombia, donde se realizó la segunda vuelta semanas después. Desde entonces, ambos candidatos se han debatido el liderazgo.

Sánchez anticipó que no reconocerá una eventual victoria de Fujimori, a pesar de que en las elecciones del parlamento su partido Fuerza Popular obtuvo los escaños de 22 senadores y 45 diputados.

El de Sánchez, Juntos por el Perú, se quedó con los escaños de 14 senadores y 31 diputados, pero ninguno obtuvo la mayoría. Una capa más de complejidad en el escenario político de un país que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años.