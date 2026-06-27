CANAL RCN
Internacional

Autoridades establecen una fecha límite para dar a conocer el próximo presidente de Perú

La entrega de credenciales de presidente y vicepresidente se realizará el próximo 15 de julio.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 27 de 2026
07:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con apenas 33.300 sufragios pendientes de revisión de un universo de 19 millones de votos, la derechista Keiko Fujimori se consolida como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales en Perú.

Sin embargo, el desenlace formal de uno de los balotajes más reñidos en la historia reciente del país latino se mantendrá en vilo unos días: el anuncio oficial de los resultados se dará el próximo 3 de julio, según anunció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Roberto Burneo, presidente del JNE, estableció la fecha límite para el anuncio: "Ya podemos decir con total solvencia que no vamos a pasar más del 3 de julio la proclamación total de resultado de segunda vuelta".

Candidato Roberto Sánchez pide anular más de mil mesas en las que ganó Keiko Fujimori en Perú
RELACIONADO

Candidato Roberto Sánchez pide anular más de mil mesas en las que ganó Keiko Fujimori en Perú

Fujimori tenía una ventaja irreversible en el último reporte:

Revelada la fórmula ganadora, el Teatro Nacional de Lima será el escenario donde se entregarán las credenciales de presidente y vicepresidente el 15 de julio, previo a que el nuevo Gobierno asuma funciones el 28 de julio, en reemplazo del mandatario interino José María Balcázar.

La ventaja de la líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori —que gobernó entre 1990 y 2000— se ha vuelto irreversible. Con el 99,88% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori concentra el 50,12% de los votos, frente al 49,88% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori amplía ventaja en el conteo oficial de votos en Perú
RELACIONADO

Keiko Fujimori amplía ventaja en el conteo oficial de votos en Perú

La brecha entre ambos candidatos es aún menor a la de las elecciones en Colombia:

La diferencia real entre ambos contendientes se sitúa en poco más de 44.500 votos, un margen aún más estrecho que en Colombia, donde se realizó la segunda vuelta semanas después. Desde entonces, ambos candidatos se han debatido el liderazgo.

Sánchez anticipó que no reconocerá una eventual victoria de Fujimori, a pesar de que en las elecciones del parlamento su partido Fuerza Popular obtuvo los escaños de 22 senadores y 45 diputados.

El de Sánchez, Juntos por el Perú, se quedó con los escaños de 14 senadores y 31 diputados, pero ninguno obtuvo la mayoría. Una capa más de complejidad en el escenario político de un país que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas

Venezuela

El conmovedor rescate a una madre y su bebé recién nacido bajo los escombros en La Guaira

Terremoto

Equipo élite colombiano avanza en el rescate de un menor atrapado en edificio colapsado en La Guaira

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¡A quemarropa! Así fue la tremenda atajada de Camilo Vargas ante Portugal

El portero bogotano protagonizó la que es posiblemente la mejor atajada de la fase de grupos del Mundial.

Gobierno Nacional

¿Quiénes son los coordinadores de empalme del Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?

De la Espriella informó que su prioridad en el empalme será “identificar riesgos para los recursos públicos” y “sentar las bases de una administración integra y eficiente”.

Selección Colombia

Este es el jugador de Colombia que marcará gol vs. Portugal, según la inteligencia artificial

Finanzas personales

¿Qué salario se necesita para un préstamo de 100 millones? Así evalúan los bancos su capacidad de pago

Terremoto

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?