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Coljuegos alerta que falsos brujos estafan con supuestos premios de Baloto

Según el presidente de Coljuegos, las víctimas llegaron a perder hasta 21.000 dólares en manos de estructuras criminales.

Coljuegos adjudicó nuevo contrato para Baloto
Foto: Coljuegos.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
10:20 a. m.
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El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a cinco personas que, mediante supuestas prácticas de brujería, habrían engañado a ciudadanos extranjeros con la falsa promesa de haber sido ganadores del Baloto.

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Según el funcionario, las víctimas llegaron a perder hasta 21.000 dólares en manos de estructuras criminales que operaban a través de canales virtuales.

“Interpusimos las denuncias correspondientes para que las autoridades actúen en contra de estas mafias. Queremos recordarle a la ciudadanía que, en caso de cualquier duda, lo mejor es acercarse directamente al operador del juego o, en su defecto, a nuestra entidad”, afirmó Hincapié.

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Sesiones virtuales y videos falsos

De acuerdo con Coljuegos, los delincuentes contactaban a ciudadanos extranjeros por redes sociales y organizaban sesiones virtuales en las que un supuesto brujo entregaba “números de la suerte”. Posteriormente, solicitaban transferencias a cuentas en Colombia para adquirir tiquetes de Baloto.

Con el uso de inteligencia artificial, los estafadores elaboraban videos del sorteo en los que el número ganador coincidía con el entregado a las víctimas. A partir de allí, exigían pagos adicionales bajo la excusa de impuestos o trámites, llegando a pedir hasta 3.000 dólares a nombre de la entidad.

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Llamado de alerta a la ciudadanía

Hincapié recalcó que los premios de juegos de azar son pagados directamente por los operadores y no por Coljuegos. “En caso de creer que han resultado ganadores, deben consultar a los canales oficiales del juego”, subrayó.

El presidente de la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta frente a estas modalidades de estafa, que han desfalcado a personas incautas con elaboradas estrategias de engaño.

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