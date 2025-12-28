Nueva regulación apunta a aliviar los costos de telecomunicaciones en Colombia para 2026

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios una propuesta regulatoria orientada a definir los valores máximos que podrán cobrarse por la reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025, conocida como la Ley de Reconexión de Servicios de Telecomunicaciones, que ordena establecer límites claros y basados en costos eficientes.

La reconexión corresponde al proceso mediante el cual los proveedores restablecen servicios como telefonía, internet o televisión por suscripción, una vez el usuario ha saldado la deuda que originó la suspensión.

De acuerdo con el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones (RPU), los cobros asociados a este trámite deben corresponder únicamente a los costos estrictamente necesarios para su ejecución.

Análisis técnico y evidencia que respalda la propuesta

La Ley 2485 de 2025 estableció que la CRC debía expedir una regulación específica sobre estos cobros dentro de los doce meses siguientes a su entrada en vigencia. En desarrollo de este mandato, la Comisión publicó el 25 de julio de 2025 un documento de formulación del problema y alternativas de solución, en el que se identificaron diferencias relevantes en las prácticas de cobro entre operadores y cargos que no siempre estaban plenamente justificados.

Como continuación de este proceso, la CRC puso a disposición del público un análisis técnico, económico y jurídico sustentado en información reportada por los operadores para los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, así como en los comentarios recibidos durante la consulta pública de julio de 2025. El estudio profundiza en la evidencia empírica obtenida mediante requerimientos de información al sector.

Topes tarifarios propuestos y participación ciudadana

Entre los principales hallazgos, el análisis muestra que más del 90% de los accesos fijos y de televisión por suscripción en Colombia utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota mediante sistemas automatizados. Los casos que requieren desplazamiento físico son excepcionales y, en la mayoría de los eventos reportados, las visitas técnicas corresponden a actividades distintas a la reconexión, como reparaciones o mantenimiento correctivo.

Con base en esta evidencia, la propuesta regulatoria define qué actividades técnicas y operativas pueden ser reconocidas dentro del valor de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para el restablecimiento del servicio.

Asimismo, plantea topes tarifarios diferenciados calculados a partir de costos eficientes: un valor máximo de $275 para la reconexión de servicios móviles y de $1.981 para servicios fijos, expresados en pesos constantes de diciembre de 2025, además de una adición a la metodología de actualización tarifaria de la Resolución CRC 5050 de 2016.

La CRC invitó a los agentes del sector, a los usuarios y a la ciudadanía en general a participar en la consulta pública y enviar comentarios sobre la propuesta. Las observaciones podrán remitirse hasta el 9 de febrero de 2026, y serán analizadas dentro del proceso de adopción definitiva de la regulación, prevista antes del 16 de julio de 2026, fecha límite establecida por la Ley 2485 de 2025.