Confirman apertura del primer Crepes & Waffles en reconocida ciudad de Colombia en 2025

En 2025 abrirán el primer Crepes & Waffles en una reconocida capital colombiana, sumando un nuevo destino a la expansión de la cadena.

Confirman apertura del primer Crepes & Waffles en reconocida ciudad de Colombia este noviembre
Foto: Crepes & Waffles

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
11:19 a. m.
Se conoció que la reconocida cadena de restaurantes Crepes & Waffles abriría por primera vez en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

La inauguración está prevista para el 30 de noviembre de 2025 y marcará un hito en la expansión de la marca, que suma más de 100 puntos en Colombia.

La noticia fue confirmada por Laura Vila, gerente de Vergel Plaza, durante la Segunda Mesa del Inversionista liderada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, un espacio diseñado para fortalecer la articulación entre el sector público y privado en pro del desarrollo económico regional.

Un nuevo punto para la oferta gastronómica de Ibagué

El nuevo restaurante estaría ubicado en el centro comercial Vergel Plaza, un proyecto que busca convertirse en referente comercial y de entretenimiento en la ciudad.

Según medios locales, la apertura generará oportunidades laborales y sumará una alternativa gastronómica de calidad tanto para residentes como para visitantes.

“Estoy muy agradecida con la Gobernación del Tolima por este espacio que nos permitió promover proyectos que representan un crecimiento invaluable para la región. En Vergel Plaza aspiramos a traer nuevas marcas que impulsen el desarrollo de la ciudad y el departamento”, expresó Vila.

Crepes & Waffles: una marca con historia y compromiso

Fundada en 1980 por Beatriz Fernández y Eduardo Macías, Crepes & Waffles se ha consolidado como un ícono gastronómico en Colombia gracias a su propuesta innovadora y su compromiso social y ambiental.

Actualmente, la cadena cuenta con 131 restaurantes, 51 heladerías, 3 locales “To Go” y 4 bajo el concepto “Arte-Sano”, además de presencia internacional en países como España, Chile, Ecuador y Panamá.

Con esta apertura en Ibagué, la marca no solo amplía su cobertura nacional, sino que también refuerza su vínculo con las ciudades intermedias, llevando su experiencia culinaria y valores a nuevos públicos.

