+CTG 2026: Cartagena define el futuro de la economía creativa

Del 28 al 30 de octubre, más de 600 líderes de América Latina debatirán cómo reinventar el marketing y la innovación. Con la llegada de la undécima edición de la cumbre +CTG 2026, la agenda de la industria del marketing, la creatividad y la innovación ya no gira en torno a cómo adaptarse, sino a cómo reinventar las reglas del juego.

Inteligencia artificial vs. sensibilidad humana: el gran debate

Hoy en día, las organizaciones enfrentan dicotomías que desafían cada decisión estratégica. El mercado actual debe plantearse cuestionamientos profundos que pondrán a prueba a los líderes de la región. Entre las grandes preguntas que buscarán respuesta en este encuentro se destacan:

¿Se debe apostar por la sensibilidad de lo humano o ceder ante la eficiencia de la inteligencia artificial?.

¿Es necesario transformar los modelos de negocio desde cero o se debe preservar el legado?.

Las mejores decisiones corporativas y estratégicas no nacen de evitar estas contradicciones de la industria, sino de aprender a habitarlas y entenderlas.

Cortesía: +CTG

¿Qué es +CTG 2026 y quiénes son los líderes invitados?

Este evento cumbre, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre, reunirá a más de 600 directivos de la economía creativa de América Latina para tomarle el pulso a la industria.

La mirada y experiencia de quienes están moldeando el mercado se ha convertido en el activo más valioso de este importante encuentro. Por este motivo, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a figuras de talla internacional como:

Giuseppe Stigliano.

Nancy Reyes.

Thais Hagge.

Edgardo Frías.

Estos líderes globales compartirán sus experiencias y revelarán cómo están resolviendo las actuales dicotomías que enfrentan muchas organizaciones en todo el mundo.

Más de 50 escenarios para reinventar las reglas del marketing

La agenda académica y profesional de +CTG 2026 está diseñada no solo para brindar inspiración a los asistentes, sino para profundizar en el estudio de casos reales. Para lograr este objetivo, el evento habilitará más de 50 escenarios simultáneos.

En estos espacios se dejará claro que la industria creativa tiene una responsabilidad que trasciende el consumo masivo y se posiciona, en cambio, como un verdadero agente de transformación social.

Cortesía: +CTG

Premios Effie Latin America 2026 y el valor de la sostenibilidad

La cumbre en Cartagena será también el escenario perfecto para reconocer a aquellas agencias, marcas y profesionales que ya están liderando la industria con el ejemplo. Durante los días del evento, se realizará la entrega de importantes galardones:

Los prestigiosos Effie Awards Latin America 2026.

Los Premios Marketers.

El Premio de Sostenibilidad.