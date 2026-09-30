Conciertos de BTS en Bogotá cambian la operación en Transmilenio: esto se anunció

Los asistentes a los conciertos de BTS en Bogotá tendrán una operación especial de Transmilenio para facilitar su regreso a casa después de los shows programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. La medida contempla servicios adicionales desde las estaciones Campín y Movistar Arena.

La operación especial contempla ocho rutas de Transmilenio, que comenzarán a funcionar desde las 10:00 p. m. y tendrán como destino los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. Los despachos serán ajustados de acuerdo con la demanda de pasajeros durante la salida de los conciertos.

¿A qué hora funcionan las rutas especiales de TransMilenio para BTS?

Los servicios especiales estarán disponibles desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín y Movistar Arena. Es importante tener en cuenta que esta operación especial no implica una ampliación del horario del servicio de alimentación.

Transmilenio también informó que la operación habitual de las estaciones Campín y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. durante las jornadas de los conciertos. Por esta razón, quienes se movilicen después de esa hora deberán tener en cuenta la operación especial habilitada para la salida del evento.

Los usuarios que necesiten utilizar el sistema también podrán considerar como alternativas las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional, de acuerdo con las condiciones de movilidad y la demanda que se presente en la zona después de los conciertos.

¿Qué rutas de Transmilenio y TransMiZonal sirven para llegar a El Campín?

Para el ingreso al sector de El Campín, TransMilenio cuenta con 13 rutas troncales que operan en las estaciones Movistar Arena y Campín: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

A esta oferta se suman 39 rutas de TransMiZonal con paraderos cercanos al estadio. De acuerdo con la información entregada por Transmilenio, estas se distribuyen en corredores de la NQS, con 13 rutas; calle 63, con seis; calle 53, con ocho; y carrera 24, con 12 rutas.

La recomendación para quienes asistan a los conciertos es planificar el desplazamiento con anticipación, mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave y consultar las condiciones de la operación antes de salir. La información sobre horarios y recorridos puede revisarse mediante la TransMiApp, el sitio web de Transmilenio y sus canales oficiales.