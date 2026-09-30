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Cantante colombiano fue encontrado sin vida: tenía heridas con arma de fuego

Las autoridades continúan tratando de esclarecer lo que sucedió. ¿Qué han informado?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 30 de 2026
04:01 p. m.
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En el departamento del Meta hay conmoción debido a que un cantante fue encontrado sin signos vitales.

Se trata de Jeisson Cruz, que interpretaba música popular y había comenzado a ganar reconocimiento en la región tras sus presentaciones en bares, discotecas y ferias.

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¿Qué se sabe del hecho? ¿Qué han establecido las autoridades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se ha revelado tras la muerte de Jeisson Cruz, el cantante colombiano

De acuerdo con la información que ha trascendido, Jeisson Cruz se encontraba desaparecido desde el sábado 26 de septiembre y, por lo tanto, sus familiares alertaron a las autoridades.

En medio de esa situación, la Policía del departamento del Meta comenzó una búsqueda exhaustiva y, desafortunadamente, en las últimas horas, hallaron el cuerpo del artista en la orilla del río Guatiquía.

Además, se ha conocido que presentaba una herida causada por un arma de fuego a la altura de la cabeza.

Sin embargo, el caso no se ha terminado de esclarecer, sino que las autoridades se encuentran tratando de determinar qué fue exactamente lo que sucedió.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Jeisson Cruz, el cantante colombiano

Luego de que las autoridades confirmaron el deceso del cantante Jeisson Cruz, sus seguidores se solidarizaron con sus seres queridos a través de las redes sociales.

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"Lamento mucho esta partida", "fue un cantante que siempre tuvo muy buena voz", "buen viaje a la eternidad", "Dios lo tenga en su gloria", "tuve la oportunidad de asistir a varias de sus presentaciones", "un abrazo para todos sus familiares", "esto es de no creer", "paz en su tumba" y "siempre lo llevaremos en la mente y el corazón", han sido algunos de los comentarios.

Además, sus amigos y familiares han informado que en las próximas horas compartirán la información relacionada con las exequias.

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