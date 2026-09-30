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Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 30 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

¿Qué han encontrado las autoridades tras los respectivos monitoreos? Descubra aquí los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 30 de 2026
03:03 p. m.
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Este miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde de Japón (12:00 de la madrugada en Colombia), se reportó un sismo que sobrepasó los 5.0 de magnitud.

El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano y, de acuerdo con los análisis, el epicentro fue en Yonaguni, la pequeña isla en la que se habla un idioma propio.

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¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Japón hoy 30 de septiembre de 2026

  • 2:00 p.m. de Japón /12:00 a.m. de Colombia.

Epicentro: Yonaguni, Japón.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: superficial.

Municipios más cercanos: entre 69 y 74 kilómetros al norte de Yonaguni, a 151 de Ishigaki y 160 kilómetros al noroeste de Yilan.

¿Cuál ha sido el balance de las autoridades tras este fuerte sismo en Japón hoy 30 de septiembre de 2026?

Las autoridades de Japón y Taiwán realizaron el monitoreo correspondiente y entregaron un parte de tranquilidad.

En primer lugar, determinaron que la intensidad sísmica fue de nivel 3, lo que significa que la agitación se percibió dentro de los edificios, pero que no hubo ningún tipo de daño estructural.

Además, también se aclaró que no hubo reportes de heridos ni de víctimas y la Agencia Meteorológica de Japón hizo énfasis en que no existe peligro de que se genere un tsunami.

Sin embargo, las autoridades precisaron que es muy probable que, en un lapso de 3 a 5 días, se continúen presentando réplicas de una magnitud similar.

¿Cuál es el último temblor que se ha percibido en Colombia hoy 30 de septiembre de 2026?

Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor en Chaparral, Tolima, sobre las 2:49 de la tarde de este miércoles.

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Los detalles completos son los siguientes:

  • 2:49 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 26 de Chaparral (Tolima) y a 26 de San Antonio (Tolima).

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