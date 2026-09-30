Atlético Nacional y la 10 bajas previo al partido con Junior de Barranquilla

Lucas González está pasando trabajo en su primer semestre con Atlético Nacional debido a los problemas de lesiones en el plantel, las cuales se suman a suspensiones de algunos de sus jugadores y convocatorias a la Selección Colombia.

Previo al partido frente a Junior de Barranquilla de este 30 de septiembre, el equipo antioqueño tiene 10 bajas en su plantel por diferentes motivos. Ante esto, el técnico bogotano tendrá que gestionar los partidos con las herramientas disponibles.

¿Cuáles son las bajas de Atlético Nacional?

El tema médico es la principal preocupación del cuerpo técnico. En la previa de este partido ante Junior, confirmaron que son cinco jugadores los que tienen problemas de lesiones.

'Chicho' Arango : el caso más grave de la lista. Se confirmó que el delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha y la incapacidad dependerá de lo encontrado en una artroscopia a la que será sometido.

: el caso más grave de la lista. Se confirmó que el delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha y la incapacidad dependerá de lo encontrado en una artroscopia a la que será sometido. Alfredo Morelos : el goleador del equipo padece una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho y estará de baja unas 3 semanas.

: el goleador del equipo padece una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho y estará de baja unas 3 semanas. Nicolás Rodríguez : el extremo sigue avanzando en su recuperación de un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda y estaría unas dos semanas más de baja.

: el extremo sigue avanzando en su recuperación de un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda y estaría unas dos semanas más de baja. Marlos Moreno : al igual que Morelos tiene una lesión muscular en el muslo derecho y tendría una incapacidad inicial de 4 semanas.

: al igual que Morelos tiene una lesión muscular en el muslo derecho y tendría una incapacidad inicial de 4 semanas. Andrés Reyes : el central sufrió una contusión en la rodilla derecha y su evolución definirá cuando vuelve a la competencia.

: el central sufrió una contusión en la rodilla derecha y su evolución definirá cuando vuelve a la competencia. Jorman Campuzano y Elvin Rivero: ya habrían superado sus problemas de lesiones, pero no fueron convocados ante Junior.

A estos nombres se suman los de los jugadores convocados a la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre y octubre, quienes se perderían el partido frente a Tolima programado para el 7 de octubre.

Juan Manuel Rengifo

Samuel Velásquez

Finalmente hay un caso particular y es el de Andrés Sarmiento, quien deberá pagar la suspensión por la expulsión en el clásico ante Millonarios. Sin embargo, por la misma convocatoria de Rengifo y Velásquez, está habilitado para este juego ante Junior.

Cuando sus compañeros regresen al plantel, deberá pagar una fecha de sanción, dejando a Nacional prácticamente sin opciones en ataque.