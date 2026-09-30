CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional y la 10 bajas previo al partido con Junior de Barranquilla

El técnico Lucas González perdió a varias de sus opciones en la nómina por lesiones, suspensiones y convocatorias a selección nacional.

Atlético Nacional bajas en el plantel
FOTO: Atlético Nacional

Ángel Ballén

septiembre 30 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lucas González está pasando trabajo en su primer semestre con Atlético Nacional debido a los problemas de lesiones en el plantel, las cuales se suman a suspensiones de algunos de sus jugadores y convocatorias a la Selección Colombia.

Atención: Nacional habría tomado decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido vs. Junior
RELACIONADO

Atención: Nacional habría tomado decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido vs. Junior

Previo al partido frente a Junior de Barranquilla de este 30 de septiembre, el equipo antioqueño tiene 10 bajas en su plantel por diferentes motivos. Ante esto, el técnico bogotano tendrá que gestionar los partidos con las herramientas disponibles.

¿Cuáles son las bajas de Atlético Nacional?

El tema médico es la principal preocupación del cuerpo técnico. En la previa de este partido ante Junior, confirmaron que son cinco jugadores los que tienen problemas de lesiones.

  • 'Chicho' Arango: el caso más grave de la lista. Se confirmó que el delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha y la incapacidad dependerá de lo encontrado en una artroscopia a la que será sometido.
  • Alfredo Morelos: el goleador del equipo padece una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho y estará de baja unas 3 semanas.
  • Nicolás Rodríguez: el extremo sigue avanzando en su recuperación de un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda y estaría unas dos semanas más de baja.
  • Marlos Moreno: al igual que Morelos tiene una lesión muscular en el muslo derecho y tendría una incapacidad inicial de 4 semanas.
  • Andrés Reyes: el central sufrió una contusión en la rodilla derecha y su evolución definirá cuando vuelve a la competencia.
  • Jorman Campuzano y Elvin Rivero: ya habrían superado sus problemas de lesiones, pero no fueron convocados ante Junior.

A estos nombres se suman los de los jugadores convocados a la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre y octubre, quienes se perderían el partido frente a Tolima programado para el 7 de octubre.

  • Juan Manuel Rengifo
  • Samuel Velásquez

Finalmente hay un caso particular y es el de Andrés Sarmiento, quien deberá pagar la suspensión por la expulsión en el clásico ante Millonarios. Sin embargo, por la misma convocatoria de Rengifo y Velásquez, está habilitado para este juego ante Junior.

Cuando sus compañeros regresen al plantel, deberá pagar una fecha de sanción, dejando a Nacional prácticamente sin opciones en ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Atención: Nacional habría tomado decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido vs. Junior

Cristiano Ronaldo

¡BOMBA! Cristiano Ronaldo dejó la Selección de Portugal de manera inesperada: explosivo comunicado

Estadio El Campín

"El futbol es y seguirá siendo el corazón del estadio de Bogotá": Carlos Fernando Galán sobre el nuevo estadio

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Trabajan más los colombianos? Así se compara la jornada laboral con Latam

Así quedó la jornada laboral en Colombia tras llegar a 42 horas y su comparación con Latam.

Ministerio del Interior

MinInterior revela borrador de proyecto de decreto para la protesta pacífica: puntos clave

El borrador menciona el paso a paso de lo que se efectuaría en las protestas y las acciones que se tomarían para aquellos que incurren en actos de violencia.

Japón

Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 30 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Conciertos

Conciertos de BTS en Bogotá cambian la operación en Transmilenio: esto se anunció

EPS

“Fuimos invisibles”: Hospital San José cuestionó falta de comunicación de Nueva EPS