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Industria millonaria busca profesionalizarse con capacitación gratuita y sello de legalidad

Así es cómo el programa INN Host Medellín busca profesionalizar la vivienda turística en la ciudad.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
03:51 p. m.
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La vivienda turística en Medellín ha dejado de ser un modelo exclusivo de economía colaborativa para consolidarse como una industria de gran peso económico, facturando cerca de 76.000 millones de pesos mensuales. Con más de 15.143 propiedades listadas en Antioquia, lo que representa el 22% de la oferta nacional, la capital antioqueña enfrenta el reto de asegurar que su crecimiento vaya de la mano con la formalización y los estándares operativos.

Para responder a este desafío, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín unieron fuerzas para lanzar por tercera ocasión el programa INN Host Medellín.

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Esta iniciativa de formación gratuita tiene como meta capacitar a 150 prestadores que agrupan más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo (RNT) activos. Las inscripciones se abrieron el 15 de septiembre y las clases darán inicio el próximo 13 de octubre.

Un modelo de acompañamiento y estándares responsables

Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, destaca que este sector no debe abordarse únicamente desde la restricción o la óptica punitiva.

"La ciudad está entendiendo que este sector no debe abordarse únicamente desde la regulación o la restricción, sino desde la formación, el acompañamiento y la construcción de estándares responsables", señala Vargas.
Los participantes seleccionados recibirán instrucción práctica en áreas clave para mejorar la rentabilidad y el cumplimiento normativo. Entre los ejes temáticos destacan:

  • Marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia.
  • Aspectos fiscales y contables.
  • Preparación y onboarding de propiedades.
  • Tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.
  • Finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento.

Como parte de los incentivos del programa, los asistentes obtendrán herramientas concretas como acceso por un año a una plataforma e-learning, un manual digital interactivo, certificaciones y tecnologías para la gestión de rentas cortas (PMS, channel manager y plataformas de experiencias con IA).

Al finalizar la capacitación, los operadores recibirán el Sello de Vivienda Turística Responsable, un distintivo físico diseñado para acreditar su cumplimiento legal ante las autoridades, las plataformas digitales y los inversionistas.

Esta profesionalización cobra relevancia en un mercado dinámico donde las rentabilidades netas (ROI) oscilan entre el 8% y el 12% en zonas de alta demanda como El Poblado (donde los ingresos brutos mensuales por unidad alcanzan los 16 millones de pesos), y entre el 6% y el 9% en sectores como Laureles-Estadio.

Con un gasto turístico histórico que moviliza miles de millones en la región, la formalización se perfila como la única vía para diferenciar a los operadores cumplidos y proteger la convivencia y la seguridad del mercado inmobiliario.

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