¿Trabajan más los colombianos? Así se compara la jornada laboral con Latam

El debate sobre el tiempo que destinan los ciudadanos a sus ocupaciones profesionales ha tomado un nuevo impulso tras completarse la implementación de la Ley 2101 de 2021, la cual fijó de manera gradual el límite máximo de la semana laboral en 42 horas sin afectar el salario de los trabajadores.

Con esta medida, el país ha modificado de forma sustancial su panorama normativo, generando un intenso análisis económico sobre cuál es la posición real del territorio nacional frente a sus principales pares de América Latina.

¿Cómo se ubica Colombia en Latinoamérica?

Al examinar los marcos legales vigentes, Colombia se ubica actualmente en el grupo de las economías con los techos de trabajo semanal más cortos de la región.

Con el tope de 42 horas, el país comparte la misma marca con naciones como Chile (que avanza en su propia transición hacia las 40 horas) y se posiciona por debajo de los límites establecidos en países de gran peso económico como Brasil (44 horas), además de Argentina, Perú y México (los cuales conservan techos tradicionales de hasta 48 horas semanales).

No obstante, economías como Ecuador y Venezuela se mantienen por debajo con un estándar general de 40 horas.

Sin embargo, los informes recientes del mercado laboral y las mediciones de entidades como el Banco de la República revelan que existe una distancia considerable entre la ley y la práctica. A pesar de que la reducción del tiempo formal redujo la brecha histórica con la región, las horas efectivas que los colombianos reportan laborar en promedio siguen ubicándose por encima de las registradas en varias naciones vecinas.

Esta diferencia responde primordialmente a las dinámicas estructurales del empleo independiente, la informalidad y la necesidad de complementar los ingresos familiares.