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Diferencia entre pensionarse con Colpensiones a hacerlo con un fondo privado en Colombia

Estos son los aspectos relevantes que marcan la diferencia entre uno y otro.

Pensión por invalidez
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
09:15 p. m.
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En Colombia, la elección entre el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por fondos privados como Porvenir o Protección, es una de las decisiones financieras más críticas para cualquier trabajador.

Con el panorama de 2026 y la reciente suspensión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, el sistema sigue operando bajo la Ley 100 de 1993, manteniendo diferencias abismales entre ambos modelos.

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La diferencia fundamental radica en quién guarda su dinero y cómo lo calcula. En Colpensiones, sus aportes van a una "bolsa común" pública. Usted no tiene una cuenta propia, sino un registro de semanas. Al jubilarse, el Estado le garantiza una pensión basada en el promedio de sus ingresos de los últimos 10 años.

Por el contrario, en un fondo privado, usted tiene una Cuenta de Ahorro Individual. Es como una cuenta bancaria donde sus aportes generan rendimientos financieros. Su pensión no depende de un promedio de salarios, sino del capital total acumulado (ahorros + intereses) al final de su vida laboral.

Principales diferencias entre ambos

Semanas requeridas

  • Colpensiones: 1.300 semanas (aprox. 25 años)
  • Fondos privados: 1.150 semanas (aprox. 22 años)

Edad de pensión

  • Colpensiones: Mujeres: 57 años / Hombres: 62 años
  • Fondos Privados: Mujeres: 57 años / Hombres: 62 años.

Cálculo de la mesada

  • Colpensiones: Entre el 65% y 80% del promedio de los últimos 10 años
  • Fondos privados: Depende del capital ahorrado y los rendimientos.
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¿Qué es lo mejor para un colombiano?

En caso de ganar un salario mínimo. Históricamente, el fondo privado suele ser más ventajoso. ¿Por qué? Porque requiere 150 semanas menos (casi 3 años menos de trabajo) para acceder a la "Garantía de Pensión Mínima". Si no logra pensionarse, el fondo privado le devuelve su dinero con intereses, mientras que Colpensiones solo le devuelve el valor ajustado a la inflación.

Si gana entre dos y tres salarios mínimos, Colpensiones suele ser la mejor opción. Al ser un régimen de prestación definida, el subsidio estatal hace que su mesada sea mucho más alta que en un privado, donde su ahorro difícilmente alcanzaría para igualar ese "promedio" de los últimos 10 años.

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