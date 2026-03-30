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Inició cambio en Colpensiones: mujeres necesitan menos semanas para pensionarse desde 2026

Ya comenzó la reducción de semanas para que mujeres se pensionen en Colombia. Desde 2026 el requisito baja y seguirá disminuyendo progresivamente hasta 2036.

Colpensiones: mujeres bajan semanas de pensión
Foto: Colpensiones y Freepik

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
01:36 p. m.
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El sistema pensional en Colombia comenzó a aplicar cambios clave que impactan directamente a las mujeres.

Según confirmó Colpensiones, desde 2026 se implementa una reducción progresiva en el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, una medida que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la jubilación.

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Hasta ahora, el requisito era de 1.300 semanas cotizadas. Sin embargo, a partir de este año, las mujeres comenzarán a pensionarse con un menor número de semanas cotizadas, iniciando con 1.250 semanas en 2026. Este número seguirá bajando gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Así será la reducción de semanas para mujeres

El ajuste se hará de manera progresiva año a año. El cronograma inicia en 2026 con 1.250 semanas y disminuirá de forma continua hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.

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Este cambio representa una de las transformaciones más importantes del sistema pensional reciente. La edad de pensión se mantiene en 57 años para mujeres, mientras que los hombres continúan con las condiciones actuales: 62 años y 1.300 semanas.

Además, la normativa incluye beneficios adicionales. Uno de los más destacados es el reconocimiento de semanas por hijos. “Se descontarán 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres”, siempre que esta información esté registrada en la historia laboral.

Más opciones y diferencias según el régimen

Es importante tener en cuenta que esta medida aplica únicamente para las mujeres afiliadas al régimen público administrado por Colpensiones. En el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), operado por fondos privados, no existe un número fijo de semanas, ya que la pensión depende del capital acumulado.

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Para quienes no logren cumplir los requisitos, existen alternativas. En el régimen público se contempla la indemnización sustitutiva, mientras que en fondos privados se aplica la devolución de saldos.

Otro punto clave es la oportunidad de traslado entre regímenes, disponible hasta el 16 de julio de 2026, lo que permite a los afiliados evaluar cuál opción se ajusta mejor a su situación.

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