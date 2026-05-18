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Primer trimestre de 2026: el negocio de vehículos y la suscripción de hogares rompen récords de ingresos

Los ingresos combinados de los negocios de electrodomésticos y soluciones para vehículos superaron por primera vez los 6.800 millones.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
02:54 p. m.
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LG Electronics Inc. (LG) anunció ingresos consolidados por 16,2 billones de dólares y un beneficio operativo de 1.142,5 millones de dólares para el primer trimestre de 2026.

Estos resultados representan el nivel más alto de ingresos para un primer trimestre en la historia de la compañía, con un crecimiento interanual del 4,3%. Además, LG registró su tercer mayor beneficio operativo en este periodo, con un aumento del 32,9% frente al año anterior.

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Los principales negocios de la compañía, incluidos electrodomésticos y televisores, impulsaron este desempeño, consolidando su liderazgo en el segmento premium y manteniendo un sólido rendimiento global, pese a la persistente incertidumbre económica.

El negocio que dio frutos en la industria

El negocio de soluciones para vehículos, eje central de la estrategia de expansión B2B, mantuvo una senda de crecimiento sostenido. Como hito relevante, los ingresos combinados de esta unidad y la de electrodomésticos superaron por primera vez los 6.800 millones de dólares en un trimestre.

El crecimiento con enfoque en rentabilidad también se reflejó en los negocios B2B, de plataformas y D2X (Direct to Everything). En particular, los ingresos B2B crecieron un 1% interanual y un 19% frente al trimestre anterior, alcanzando los 4.446,8 millones de dólares y representando el 36% del total.

Por su parte, el negocio de suscripción —que integra productos y servicios— alcanzó ingresos por 436,8 millones de dólares, con un crecimiento del 15% interanual y del 8% frente al trimestre previo.

Resultados y perspectivas por unidad de negocio – Primer trimestre de 2026

Empresa de Soluciones para Electrodomésticos (HS)
La unidad HS reportó ingresos por 4.747,8 millones de dólares, un máximo histórico trimestral, y un beneficio operativo de 389,9 millones de dólares. Este desempeño estuvo impulsado por una estrategia dual enfocada en segmentos premium y de mercado masivo, así como por la expansión de los modelos de suscripción y ventas online.

A pesar del incremento en los costos de materias primas y del impacto de los aranceles en Estados Unidos, el negocio mantuvo un margen operativo del 8,2 %. Para el segundo trimestre, LG proyecta fortalecer su portafolio, ampliar su presencia en mercados clave del sur global y optimizar la cadena de suministro para asegurar la rentabilidad.

Asimismo, continuará impulsando nuevas líneas de crecimiento, como los robots domésticos y componentes robóticos.

Empresa LG Media Entertainment Solution (MS)
La unidad MS registró ingresos por 3.537 millones de dólares y un beneficio operativo de 254,5 millones de dólares, evidenciando una mejora significativa frente al año anterior y una recuperación respecto al trimestre previo.

Este resultado se explica por el buen desempeño de los productos premium, el crecimiento de la plataforma webOS y las iniciativas para optimizar costos de marketing y estructura operativa.

De cara al segundo trimestre, la compañía priorizará la rentabilidad y responderá a la demanda generada por grandes eventos deportivos globales, al tiempo que continuará fortaleciendo alianzas e invirtiendo en contenido para potenciar webOS.

LG Vehicle Solution (VS) Company
La unidad VS alcanzó su mayor nivel histórico de ingresos y beneficio operativo, con 2.490 millones de dólares y 145 millones de dólares, respectivamente.

El crecimiento estuvo impulsado por la premiumización de soluciones de infoentretenimiento y su adopción en una gama más amplia de vehículos, especialmente en fabricantes europeos. El margen operativo superó por primera vez el 6%.

Este desempeño consolida a la unidad como un negocio B2B robusto y estratégico dentro del portafolio de LG, respaldado por una sólida cartera de pedidos.

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