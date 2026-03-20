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Los fondos privados de pensiones pueden invertir hasta 70% en el exterior: Andrés Izquierdo

Experto en pensiones aclara que inversiones en el extranjero están reglamentadas y generan el 70% de los rendimientos de los fondos.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
01:02 p. m.
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El debate sobre las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior se reavivó tras declaraciones del presidente de la República en su cuenta de X, donde afirmó que las administradoras están "sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece" y calificó la situación como una verdadera fuga de capital.

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Sin embargo, Andrés Izquierdo, experto en el tema, aclaró que estas inversiones están ampliamente reguladas desde hace más de una década.

Los fondos de pensiones y la gestión de recursos que hacen los fondos de pensiones es uno de los temas de mayor regulación en Colombia (…) las AFP pueden invertir en el exterior.

Explicó, además que, desde 2010, cuando se expidió el decreto 2055 que establece los límites según cada tipo de portafolio.

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¿Cómo funciona la normativa de fondos de inversión en el extranjero?

La normativa vigente establece diferentes topes de inversión en el extranjero según el nivel de riesgo de cada fondo.

En el portafolio conservador, hasta el 40% de los recursos pueden invertirse en el exterior; en el moderado, hasta el 60%; en el de mayor riesgo, hasta el 70%; y en el retiro programado, hasta el 40%.

“Las AFP están invirtiendo en el exterior un porcentaje en el portafolio de mayor riesgo, hasta el 70% de la mayoría de los afiliados porque esos afiliados así se lo pidieron". Según indicó, el 75% de los 14.300.000 afiliados a fondos privados están en el portafolio de mayor riesgo "porque así lo eligieron y porque así lo decidieron".

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¿Qué busca el proyecto de decreto del Gobierno Nacional?

El debate también abarca el proyecto de decreto del gobierno que busca trasladar 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones.

Izquierdo señaló que este decreto pretende modificar lo establecido en el artículo 76 de la ley 2381, que permite el traslado de los afiliados, pero establece que "su ahorro sólo podrá ser trasladado a Colpensiones una vez esas personas logren cumplir los requisitos para una pensión".

Respecto a los beneficios de las inversiones en el exterior, el experto fue categórico:

Más del 70% de los rendimientos que han tenido los fondos de pensiones en los últimos 15 años provienen del exterior.

Explicó que esto se debe a que, en Colombia, "por el déficit fiscal, por la alta informalidad, por el problema fiscal y macroeconómico tan grande que tenemos en el país, desafortunadamente invertir no es tan rentable".

Izquierdo también aclaró que los fondos privados sí pensionan, igual que Colpensiones y destacó que Colombia se puede apreciar con orgullo que no ha dejado de pagar una pensión y no ha dejado de reconocer una pensión en derecho".

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