¿Cuáles son las fajas que más compran las mujeres en el mes de las madres?

Las prendas de control postparto se han convertido en una de las categorías de mayor crecimiento dentro de la industria de compresión femenina en Colombia.

Durante el último año, las ventas de este tipo de fajas aumentaron 18%, consolidándose como una de las opciones más buscadas por las mujeres, especialmente durante el mes de la madre.

Actualmente, la línea postparto representa más del 11 % del total de ventas de prendas de control en el país, en un contexto donde el autocuidado y la recuperación física después del embarazo empiezan a ocupar un lugar más relevante dentro de las decisiones de consumo.

El crecimiento de esta categoría también coincide con una expansión global del mercado de productos enfocados en recuperación postembarazo. Las proyecciones internacionales indican que esta industria podría alcanzar un valor cercano a los 3.900 millones de dólares para 2030, con un crecimiento sostenido del 6,5% anual.

Las fajas graduables lideran la demanda en Colombia

En Colombia, las referencias más solicitadas son las diseñadas con sistemas graduables y tecnologías de control medio. Según datos entregados por la compañía Entallarte, las consumidoras están priorizando prendas que se adapten progresivamente a los cambios físicos posteriores al parto y que ofrezcan mayor comodidad durante el proceso de recuperación.

Entre las características más demandadas aparecen los sistemas de broches internos combinados con cremalleras, que permiten ajustar la compresión conforme cambian las medidas corporales de la madre.

También ganan espacio los materiales respirables y las costuras planas, desarrollados para evitar irritaciones en una piel que suele presentar mayor sensibilidad tras el embarazo y los procedimientos quirúrgicos.

Dentro de las líneas especializadas, una de las tecnologías con mayor crecimiento es la denominada Power con broches ajustables, enfocada en brindar control medio durante las primeras semanas posteriores al parto.

Posteriormente, muchas mujeres optan por fajas de alta compresión, diseñadas para etapas más avanzadas de la recuperación física.

La segmentación de productos ha permitido que las usuarias no dependan de una única prenda rígida, sino de diferentes alternativas que evolucionan junto con los cambios del cuerpo.

El impacto de las cesáreas en la venta de fajas

Uno de los factores que más impulsa este comportamiento es el aumento de nacimientos por cesárea en Colombia. Solo en Bogotá, este procedimiento alcanzó el 44% de los partos registrados en 2025, según cifras del Observatorio de Salud.

Esta realidad ha incrementado la búsqueda de productos que ayuden a facilitar la recuperación quirúrgica mediante compresión controlada y soporte abdominal.

Tras el embarazo, el cuerpo atraviesa un proceso de reajuste físico donde la musculatura abdominal y la zona lumbar presentan debilidad temporal. Las prendas de compresión son utilizadas para aportar firmeza, mejorar la postura y facilitar actividades cotidianas como cargar al bebé o recuperar movilidad después de la cirugía.

Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explicó que las mujeres buscan actualmente productos que les permitan sentirse cómodas y seguras mientras el cuerpo sana.

Hoy la mujer busca herramientas que le brinden seguridad y comodidad mientras su cuerpo sana. En el mercado colombiano, donde la cultura de los procedimientos estéticos y el cuidado postquirúrgico es muy madura, el soporte posparto se ha integrado como un paso natural y respetuoso dentro de la maternidad.

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El canal online impulsa las ventas de fajas en Colombia

Otro de los cambios que marca el crecimiento de esta industria es el fortalecimiento del comercio digital. La proyección para el cierre de 2026 apunta a una consolidación del canal online como principal espacio de comercialización de estas prendas.

En ese escenario, la asesoría personalizada sobre tallaje y selección de referencias se ha convertido en uno de los principales diferenciales frente a la competencia internacional.

Las empresas del sector buscan responder a las necesidades clínicas y funcionales de las madres mediante productos cada vez más especializados y adaptables.

Con este crecimiento, Colombia continúa posicionándose como uno de los principales referentes regionales en manufactura y exportación de prendas de compresión con valor agregado.

La evolución del mercado también refleja un cambio en la percepción de estas prendas.

Más allá de los estándares estéticos, las consumidoras priorizan actualmente comodidad, recuperación física y bienestar durante una de las etapas más exigentes para el cuerpo femenino.