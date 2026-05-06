Anuncian fechas de pago de más de 200 mil pesos a colombianos en el mes de mayo: estas son

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha oficializado el cronograma de transferencias monetarias correspondiente al mes de mayo de 2026.

Tras los recientes ajustes operativos y la actualización del modelo de focalización, la entidad estatal dio luz verde al inicio de los ciclos de pago de Renta Ciudadana, la Devolución del IVA y el programa Colombia Mayor, beneficiando a millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional.

Fechas de pago de estos subsidios en Colombia

Desde el pasado sábado 2 de mayo y hasta el próximo 18 de mayo, se está llevando a cabo el segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana, de manera simultánea con la Devolución del IVA. Según informó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, este ciclo moviliza una inversión superior a los 322.000 millones de pesos, impactando a más de 774.000 hogares.

Este año, el programa ha puesto un énfasis especial en el reconocimiento de hogares de comunidades indígenas a través de la denominada "Ruta 2 del focalizador indígena".

Los montos para este ciclo pueden alcanzar hasta los $500.000 pesos para las familias categorizadas en el Grupo A del Sisbén IV con niños en primera infancia o personas con discapacidad, mientras que la Devolución del IVA se mantiene en un monto de $106.000 pesos.

Calendario para Colombia Mayor

Para los beneficiarios del programa Colombia Mayor, el esquema de pagos en mayo presenta dos momentos clave:

Cierre del ciclo anterior: Aquellos adultos mayores que aún no habían cobrado el ciclo correspondiente al mes de abril tuvieron plazo hasta el 4 de mayo para retirar sus recursos.

Nuevo ciclo de mayo: Prosperidad Social confirmó que el siguiente giro para los adultos mayores comenzará el 29 de mayo.

Es importante resaltar que, tras las reformas implementadas, el subsidio para este programa se ha estabilizado en $230.000 pesos mensuales para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, buscando garantizar un ingreso digno para la vejez.