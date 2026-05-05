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Subsidio “Reduce tu Cuota” en Bogotá: así puedes pagar hasta 48 cuotas de tu crédito de vivienda

Subsidio “Reduce tu Cuota” en Bogotá: conozca cómo acceder al beneficio que cubre hasta 48 pagos de su crédito de vivienda y reduce el valor de la cuota mensual.

Subsidio “Reduce tu Cuota” en Bogotá: así puedes pagar hasta 48 cuotas de tu crédito de vivienda
Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
06:00 p. m.
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El acceso a vivienda propia sigue siendo uno de los principales retos para muchas familias en Bogotá. En ese contexto, el Distrito lanzó “Reduce tu Cuota”, un programa que busca aliviar el pago mensual del crédito hipotecario y facilitar la adquisición de vivienda nueva.

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La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, está dirigida a hogares que hayan adquirido vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), ofreciendo un respaldo económico que puede marcar la diferencia en el presupuesto familiar.

¿Cómo funciona el subsidio “Reduce tu Cuota”?

El programa contempla un subsidio de hasta $21.010.860 para 2026, el cual se distribuye en 48 pagos mensuales. Esto significa que la entidad cubrirá parte de la cuota del crédito directamente con el banco, permitiendo que la familia beneficiaria vea reflejado un menor valor en su pago mensual.

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Es importante tener en cuenta que el dinero no se consigna al beneficiario. Como lo aclara el programa: “el valor del subsidio mensual será girado a la entidad financiera y ese descuento se verá reflejado en el extracto mensual”.

Este beneficio aplica únicamente para créditos hipotecarios o leasing habitacional destinados a la compra de vivienda nueva tipo VIS o VIP en Bogotá.

Requisitos y proceso para acceder al beneficio

Para postularse, el hogar debe cumplir con condiciones específicas. Entre ellas, que el jefe de hogar sea mayor de edad y que los ingresos mensuales no superen los $7.003.620 en 2026. Además, no deben ser propietarios de otra vivienda ni haber recibido subsidios previos para compra de vivienda, salvo algunas excepciones.

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Otro punto clave es el momento de la postulación. Según el programa, “la postulación se debe hacer antes del desembolso del crédito”, por lo que quienes ya recibieron el dinero del banco no podrán acceder.

El trámite es completamente digital y gratuito, a través del portal oficial del programa SUAV. Las autoridades también advierten sobre posibles fraudes: no existen intermediarios autorizados ni cobros por gestionar el subsidio.

Con este tipo de iniciativas, Bogotá busca seguir impulsando el acceso a vivienda y aliviar la carga financiera de miles de familias.

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