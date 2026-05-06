Así será el primer festival Pride organizado por una aerolínea: destino, fechas y qué incluye

Wingo anunció el lanzamiento de Pride Fest, una experiencia de viaje que conectará a Bogotá con Medellín entre el 27 y el 29 de junio de 2026.

La iniciativa se convierte en el primer festival Pride realizado por una aerolínea en Colombia, integrando actividades temáticas desde el vuelo hasta la estadía en Medellín.

El paquete estará disponible desde este 6 de mayo y permitirá que más de 180 viajeros hagan parte de una agenda diseñada alrededor de la diversidad, la inclusión y la celebración.

¿Qué incluye el Pride Fest de Wingo?

La experiencia contempla vuelos ida y regreso en la ruta Bogotá–Medellín, dos noches de alojamiento, traslados internos y acceso a diferentes actividades durante el fin de semana del Pride.

Además, los asistentes participarán en eventos exclusivos como brunch de bienvenida, pool party, fiestas temáticas y acceso a la comitiva oficial de Wingo durante el desfile del orgullo en Medellín.



Uno de los puntos más llamativos será el vuelo temático del sábado 27 de junio, que según la aerolínea estará intervenido para convertir el trayecto en parte de la experiencia.

El costo del paquete inicia desde $1.550.000 por persona en acomodación doble y podrá adquirirse directamente en la página oficial de Wingo bajo la ruta “Bogotá (BOG) – Pride (PRT)”.

¿Por qué Medellín fue elegida para el Pride Fest?

En los últimos años, Medellín se ha consolidado como uno de los principales destinos del Pride en Colombia y América Latina, gracias a una agenda cultural y turística que atrae a miles de visitantes.

La ciudad será nuevamente sede de desfiles, conciertos y encuentros alrededor de la diversidad durante junio de 2026, motivo por el que Wingo decidió centrar allí esta experiencia.

Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia del Cliente de la aerolínea, aseguró que el objetivo es crear espacios donde las personas puedan “viajar siendo quienes son”.

En Wingo defendemos la diversidad y la inclusión como principios fundamentales para crear espacios en los que todos puedan volar siendo quienes son, mencionó.

La propuesta está abierta a cualquier persona que quiera sumarse a la celebración de la diversidad, promoviendo un mensaje de inclusión y respeto.

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Medellín, destino anfitrión, se consolida como uno de los principales epicentros del Pride en la región, con una agenda cultural que cada año atrae a miles de visitantes.