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Bogotá abrió subastas de inmuebles desde 25 millones: así puede comprar

La Alcaldía de Bogotá abrió la venta de apartamentos, lotes y locales desde $25 millones. Conozca cómo participar en las subastas públicas y comprar inmuebles del Distrito.

Bogotá abrió subastas de inmuebles desde 25 millones: así puede comprar

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
06:54 p. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió una nueva jornada de venta de bienes fiscales que ha llamado la atención de ciudadanos e inversionistas por los precios y las oportunidades disponibles.

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A través del Portal Inmobiliario de Bogotá, la administración puso en oferta apartamentos, locales comerciales, lotes y participaciones en inmuebles desde los 25 millones de pesos.

La estrategia es liderada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entidad que explicó que estos bienes ya no son necesarios para el funcionamiento institucional, por lo que ahora serán comercializados mediante procesos públicos y transparentes.

¿Qué inmuebles está vendiendo la Alcaldía de Bogotá?

Dentro de la oferta publicada aparecen propiedades en diferentes sectores de la capital. Uno de los inmuebles más llamativos es un lote con construcción en el barrio Interindustrial, en la localidad de Fontibón, con un área de 154 metros cuadrados y un valor cercano a los 667 millones de pesos.

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También se destacan ocho lotes en el barrio Vitelma, en la localidad de San Cristóbal. Cada uno cuenta con un área de 38,4 metros cuadrados y precios que rondan los 81 millones de pesos.

Otra de las opciones disponibles corresponde a la venta de una participación en una habitación del Hotel Selina, ubicado en Chapinero. En este caso, el valor de participación es de 25.909.114 pesos, equivalente al 12,8468 % del inmueble.

Según explicó la administración distrital, el proceso busca “dinamizar la inversión ciudadana en bienes raíces bajo esquemas públicos y transparentes”.

Así puede participar en la compra de inmuebles

Los interesados deben ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotá y dirigirse a la sección “Bienes para la venta”. Allí podrán consultar las características, ubicación y condiciones jurídicas de cada inmueble.

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Luego, la compra se realiza a través de la plataforma Secop II, por lo que será necesario registrarse como proveedor, ubicar la subasta o convocatoria correspondiente y presentar una oferta formal.

A diferencia de una inmobiliaria tradicional, este mecanismo funciona mediante convocatorias públicas y procesos de subasta oficial, con reglas específicas para todos los participantes.

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